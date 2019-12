Conmebol define grupos da Copa América; Brasil estreia contra Venezuela

Estão definidos os grupos e os confrontos da Copa América de 2020, realizada entre 12 de junho e 12 de julho na Colômbia e na Argentina. Em evento ocorrido nesta terça-feira, em Cartagena, em território colombiano, a Conmebol sorteou as chaves, que já estavam pré-definidas, e o calendário da competição.

Os destinos de Austrália e Catar, seleções convidadas, também foram determinados. A primeira se junta a Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no Grupo Sul, com disputa em solo argentino. Já a segunda fica no Grupo Norte ao lado de Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, em chave que será sediada na Colômbia.

Os quatro melhores colocados de cada chave se classificam para o mata-mata, com quartas de final, semifinal e final. A decisão está marcada para 12 de julho, na cidade colombiana de Barranquilla.

No evento desta terça-feira também foi divulgado que Pibe é o nome do mascote da competição, por meio de votação na internet. A bola oficial do torneio também foi apresentada.

A próxima edição da Copa América, realizada apenas um ano depois da última, faz parte de uma adequação de calendário. A partir de 2020, o torneio seguirá os moldes da Eurocopa e será disputado de quatro em quatro anos, apenas em anos pares.

Confira a sequência de partidas do Brasil na primeira fase da Copa América de 2020:

Brasil x Venezuela, 14/06 (Cali)

Brasil x Peru, 18/06 (Medellín)

Brasil x Catar, 23/06 (Barranquilla)

Brasil x Colômbia, 27/06 (Barranquilla)

Brasil x Equador, 01/07 (Bogotá)

