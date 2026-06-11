Conheça os games além do Fifa que já estão em clima de Copa do Mundo

Começa nesta quinta-feira, 11, a Copa, maior evento de futebol do mundo. Sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, os eventos que acontecem em campo também estão previstos para ocorrerem de forma digital. No EA Sports FC 2026, foi adicionado o novo modo de jogo “The World’s Game”, em que os jogadores podem entrar em um torneio entre seleções, de forma similar à Copa. Ainda assim, o jogo oficial da Fifa — que por anos foi o principal a representar o Mundial — já não é mais o único a entrar em clima de festa.

Fifa Rivals

Disponível no Android, o game para celulares permite que os usuários organizem um time, escolham seus jogadores e participem da Copa do Mundo, com uma nação selecionada.

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eFootball

Lançado em 2023, o jogo multiplataforma da Konami, desenvolvedora japonesa, permite que os usuários joguem com uma série de clubes selecionados, tanto internacionais quanto brasileiros, e inaugura um modo de jogo específico para a Copa, com modelo de torneio similar à competição.

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EA Sports FC 2026

Jogo oficial da Fifa desde seus primeiros lançamentos nos anos 1990, o EA Sprts FC 2026 inaugura um modo de jogo novo voltado para a Copa, em que o usuário pode participar do torneio com sua seleção dos sonhos.

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Football Manager 26

Com presença oficial da Fifa para a edição de 2026 e publicado pela Sega, a série de jogos não é vendida oficialmente no Brasil. O simulador permite que o usuário atue como técnico de futebol durante as partidas.

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Beat the Champions

Lançado recentemente, Beat the Champions traz um ar de arcade às partidas de futebol. Além disso, também carrega um modo especial referente à Copa do Mundo.

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UFL

Financiado por Cristiano Ronaldo, o game free-to-play para celular permite que os usuários montem seus times e joguem de forma livre, além dos modos de jogo novos também relacionados à Copa do Mundo.

Goals

Multiplataforma, o jogo também free-to-play é uma aposta indie e recente do mundo dos jogos para a Copa do Mundo.

FIFA Super Soccer

O mais diferente de todos, o Fifa Super Soccer pode ser jogado através do Roblox, tem licença oficial e garante as 48 seleções da Copa como jogáveis.