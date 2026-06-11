Conheça os games além do Fifa que já estão em clima de Copa do Mundo
Antes principal representante do torneio, outras mídias também ocupam o lugar de representarem o Mundial de forma online
Começa nesta quinta-feira, 11, a Copa, maior evento de futebol do mundo. Sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, os eventos que acontecem em campo também estão previstos para ocorrerem de forma digital. No EA Sports FC 2026, foi adicionado o novo modo de jogo “The World’s Game”, em que os jogadores podem entrar em um torneio entre seleções, de forma similar à Copa. Ainda assim, o jogo oficial da Fifa — que por anos foi o principal a representar o Mundial — já não é mais o único a entrar em clima de festa.
Fifa Rivals
Disponível no Android, o game para celulares permite que os usuários organizem um time, escolham seus jogadores e participem da Copa do Mundo, com uma nação selecionada.
eFootball
Lançado em 2023, o jogo multiplataforma da Konami, desenvolvedora japonesa, permite que os usuários joguem com uma série de clubes selecionados, tanto internacionais quanto brasileiros, e inaugura um modo de jogo específico para a Copa, com modelo de torneio similar à competição.
EA Sports FC 2026
Jogo oficial da Fifa desde seus primeiros lançamentos nos anos 1990, o EA Sprts FC 2026 inaugura um modo de jogo novo voltado para a Copa, em que o usuário pode participar do torneio com sua seleção dos sonhos.
Football Manager 26
Com presença oficial da Fifa para a edição de 2026 e publicado pela Sega, a série de jogos não é vendida oficialmente no Brasil. O simulador permite que o usuário atue como técnico de futebol durante as partidas.
Beat the Champions
Lançado recentemente, Beat the Champions traz um ar de arcade às partidas de futebol. Além disso, também carrega um modo especial referente à Copa do Mundo.
UFL
Financiado por Cristiano Ronaldo, o game free-to-play para celular permite que os usuários montem seus times e joguem de forma livre, além dos modos de jogo novos também relacionados à Copa do Mundo.
Goals
Multiplataforma, o jogo também free-to-play é uma aposta indie e recente do mundo dos jogos para a Copa do Mundo.
FIFA Super Soccer
O mais diferente de todos, o Fifa Super Soccer pode ser jogado através do Roblox, tem licença oficial e garante as 48 seleções da Copa como jogáveis.