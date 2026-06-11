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Esporte

Conheça os games além do Fifa que já estão em clima de Copa do Mundo

Antes principal representante do torneio, outras mídias também ocupam o lugar de representarem o Mundial de forma online

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 15h07 | Atualizado em 11 jun 2026, 15h09
Capa do jogo FC26 com dois jogadores de futebol em destaque: um sorrindo com a mão no peito, vestindo camisa branca da Inglaterra, e outro com a língua para fora, vestindo camisa vermelha da Espanha, fazendo sinal de positivo. Abaixo, quatro jogadores menores em campo, representando Brasil, EUA e Alemanha. O logo EA Sports está no canto superior esquerdo, e THE WORLDS GAME EDITION no topo
 (EA/Divulgação)
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Conheça os games além do Fifa que já estão em clima de Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Começa nesta quinta-feira, 11, a Copa, maior evento de futebol do mundo. Sediada nos Estados Unidos, Canadá e México, os eventos que acontecem em campo também estão previstos para ocorrerem de forma digital. No EA Sports FC 2026, foi adicionado o novo modo de jogo “The World’s Game”, em que os jogadores podem entrar em um torneio entre seleções, de forma similar à Copa. Ainda assim, o jogo oficial da Fifa — que por anos foi o principal a representar o Mundial — já não é mais o único a entrar em clima de festa.

Grupo de jogadores de futebol em uniformes de diferentes seleções, como Brasil e Espanha, com um goleiro segurando a bola. O fundo tem cores vibrantes em tons de verde e vermelho
(FIFA Rivals/Divulgação)

Fifa Rivals
Disponível no Android, o game para celulares permite que os usuários organizem um time, escolham seus jogadores e participem da Copa do Mundo, com uma nação selecionada.

Jogadores de futebol de várias seleções, incluindo Argentina, Brasil, Espanha, Japão, Portugal e Turquia, em poses de ação e sorrindo, com um troféu dourado e o logo eFootball ao centro
(eFootball/Divulgação)
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eFootball
Lançado em 2023, o jogo multiplataforma da Konami, desenvolvedora japonesa, permite que os usuários joguem com uma série de clubes selecionados, tanto internacionais quanto brasileiros, e inaugura um modo de jogo específico para a Copa, com modelo de torneio similar à competição.

Capa do jogo FC26 com dois jogadores de futebol em destaque: um sorrindo com a mão no peito, vestindo camisa branca da Inglaterra, e outro com a língua para fora, vestindo camisa vermelha da Espanha, fazendo sinal de positivo. Abaixo, quatro jogadores menores em campo, representando Brasil, EUA e Alemanha. O logo EA Sports está no canto superior esquerdo, e THE WORLDS GAME EDITION no topo
(EA/Divulgação)
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EA Sports FC 2026
Jogo oficial da Fifa desde seus primeiros lançamentos nos anos 1990, o EA Sprts FC 2026 inaugura um modo de jogo novo voltado para a Copa, em que o usuário pode participar do torneio com sua seleção dos sonhos.

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Treinador de futebol com jaqueta azul escura e calça preta, braços erguidos em comemoração, em campo de grama verde de um estádio lotado. Uma bola de futebol e uma bolsa preta estão no chão. O texto FOOTBALL MANAGER 26 aparece em destaque na imagem, com elementos gráficos em rosa e vermelho
(Football Manager 26/Divulgação)
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Football Manager 26
Com presença oficial da Fifa para a edição de 2026 e publicado pela Sega, a série de jogos não é vendida oficialmente no Brasil. O simulador permite que o usuário atue como técnico de futebol durante as partidas.

Ilustração de três jogadores de futebol argentinos em campo, com Messi ao centro, Di María à esquerda e Maradona à direita. Messi e Di María vestem camisas listradas azuis e brancas, enquanto Maradona usa uma camisa azul. Uma bola de futebol flutua no canto superior direito. O fundo é dividido em preto e verde-limão, com o texto BEAT THE CHAMPIONS BTC em roxo no canto superior esquerdo
(Beat the Champions/Divulgação)
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Beat the Champions
Lançado recentemente, Beat the Champions traz um ar de arcade às partidas de futebol. Além disso, também carrega um modo especial referente à Copa do Mundo.

Jogador de futebol com camisa azul e o logo UFL grita com punho cerrado, em campo de estádio iluminado. Fumaça vermelha e azul sobe da torcida, e o logo UFL Valverde Edition aparece em destaque
(UFL/Divulgação)
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UFL
Financiado por Cristiano Ronaldo, o game free-to-play para celular permite que os usuários montem seus times e joguem de forma livre, além dos modos de jogo novos também relacionados à Copa do Mundo.

Jogador de futebol virtual, homem de pele morena e cabelo curto, vestindo camisa preta com detalhes azuis e vermelhos, segurando uma bola branca com a mão esquerda, em um estádio escuro com luzes verdes e raios de energia flutuando
(Goals/Divulgação)

Goals
Multiplataforma, o jogo também free-to-play é uma aposta indie e recente do mundo dos jogos para a Copa do Mundo.

Três personagens estilo Roblox em campo de futebol. Dois jogadores com camisas amarelas da seleção brasileira e shorts azuis, um sorrindo e outro com expressão brava. Um árbitro de verde e preto segura uma bandeira. Uma bola de futebol colorida está no gramado. No topo, FIFA SUPERSOCCER e o escudo da CBF com BRASIL. No canto inferior direito, CREATED BY GAMEFAM
(Fifa Super Soccer/Divulgação)

FIFA Super Soccer
O mais diferente de todos, o Fifa Super Soccer pode ser jogado através do Roblox, tem licença oficial e garante as 48 seleções da Copa como jogáveis.

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