Conheça as modalidades disputadas na Olimpíada de Inverno

A abertura da Olimpíada de Inverno de PyeongChang, na Coreia do Sul, a partir desta sexta-feira, mostrará muitas modalidades esportivas que estão distantes da maioria dos brasileiros. Comuns nos países do Hemisfério Norte, os esportes de inverno ainda estão sendo “descobertos” pelos torcedores dos países tropicais. A seguir, um resumo para entender um pouco como são as modalidades que estarão em ação nas próximas duas semanas.

Biatlo

É uma competição que combina o esqui cross-country e o tiro esportivo, na qual os atletas fazem um percurso e em pontos determinados realizam baterias de cinco tiros, a 50 m de distância do alvo e nas posições em pé e deitado. Serão realizados cinco eventos masculinos e femininos, além de uma prova mista.

Bobsled

É um dos mais rápidos esportes de inverno, com trenós que descem uma pista sinuosa e que podem atingir até 130 km/h. É disputado por homens e mulheres em equipes de dois ou quatro atletas – neste último apenas na prova masculina.

Combinado nórdico

Realizado desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, o combinado nórdico é uma prova exclusivamente masculina e reúne uma disputa de saltos e uma corrida de 10 km de cross-country. É composto por dois eventos individuais e um por equipe.

Curling

O curling é um dos esportes mais curiosos dos Jogos. Disputado em duplas ou equipe (quatro atletas), tem como objetivo colocar o máximo de pedras de granito próximas do centro de um alvo circular. É uma modalidade que reúne habilidade, precisão e estratégia.

Esqui alpino

O esqui alpino é uma competição em que o atleta desce uma pista de neve em velocidade, ultrapassando obstáculos, chamadas “portas”, ou desviando de bandeiras. É dividido em cinco modalidades: slalom, dowhill, slalom gigante, Super-G e combinado.

Esqui cross-country

O esqui cross-country é realizado em terrenos planos ou ondulados, tem como objetivo é completar a prova no menor tempo possível. É composto das provas de velocidade individual, velocidade por equipes, perseguição combinada, revezamento (4 x 5 km feminino e 4 x 10 km masculino), livre (10 km no feminino e 15 km no masculino) e largada em massa (50 km para os homens e 30 km para as mulheres).

Esqui estilo livre

Combina movimentos acrobáticos e de habilidade com o esqui. Giros e saltos mortais são comuns nesta modalidade. Existem cinco modalidades que compõe o programa olímpico: moguls, aerials, esqui cross, esqui halfpipe e esqui slopestyle, tanto no feminino quanto no masculino.

Hóquei no gelo

Apontado como um dos mais populares dos Jogos de Inverno, o hóquei no gelo é um esporte coletivo, onde duas equipes com seis jogadores atuam em um rinque de patinação. O objetivo é pontuar lançando um disco de borracha (puck) contra o gol adversário.

Luge

O luge é apontado como um dos mais perigosos esportes de inverno, além de ser o mais veloz no gelo, onde os trenós chegam a 140 km/h. O competidor desce deitado de costas numa pista de gelo, com os pés voltados para frente, em um trenó de fibra de vidro. São disputados eventos individuais (feminino e masculino), duplas e revezamento por equipe.

Patinação artística

Modalidade que une movimentos delicados e muita técnica, a patinação artística integra o programa esportivo dos Jogos de Inverno desde a primeira edição, em Chamonix-1924. Conta com três eventos: individual (feminino e masculino), pares e dança no gelo, onde é autorizada a utilização de música com vocais.

Patinação de velocidade

A patinação de velocidade é uma corrida disputada em uma pista oval de 400 m de comprimento. São cinco eventos (feminino e masculino): 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 5.000 m e largada em massa. Há também os 3.000 m, para mulheres, e 10.000 m, para os homens. Por fim, existe a perseguição por equipes, para homens e mulheres.

Patinação de velocidade em pista curta

A patinação de velocidade em pista curta ocorre em um circuito de 111 m de comprimento, normalmente com quatro atletas nas corridas de 500 m e 1.000 m, e seis competidores nas provas de 1.500 m (para os dois gêneros) e revezamento de 3.000 m (feminino) e 5.000 m (masculino).

Saltos com esqui

No salto com esqui, o atleta desce uma rampa íngreme e decola em um salto que alcança 130 m de distância no ar. Além da distância percorrida, são avaliados o estilo de decolagem, voo e aterrissagem. São realizados quatro eventos: rampa normal individual (masculino e feminino), rampa longa individual (masculino) e equipes (rampa grande).

Skeleton

Em mais uma modalidade de trenó, no skeleton o atleta desce pela pista de barriga para baixo e cabeça para frente em quatro corridas cronometradas. Vence quem somar o menor tempo. São disputadas provas individuais femininas e masculinas.

Snowboard

Esporte que mistura habilidades do skate, surfe e esqui, no snowboard o atleta desce em uma pista de neve realizando manobras com a prancha fixada nos pés. São realizados cinco eventos, para homens e mulheres: slalom paralelo gigante, halfpipe, snowboard cross, big air e slopestyle.