Confirmado no Ibirapuera, Brasil Open inicia venda de ingressos

A organização do Brasil Open abriu nesta quinta-feira 17 a venda de ingressos para o torneio de nível ATP 250 que será disputado em São Paulo entre 25 de fevereiro e 3 de março. Como aconteceu em 2018, a competição será disputada novamente numa quadra de saibro montada no Ginásio do Ibirapuera.

De acordo com a organização, o segundo maior torneio do País tem lote de ingressos promocionais sendo comercializados por apenas R$ 25, com direito a meia-entrada, a R$ 12,50.

Os valores mais baixos serão para os dois primeiros dias do torneio, 25 e 26 de fevereiro. Os ingressos vão aumentando a cada dia até domingo, data da final. Na sexta-feira, as entradas variam de R$ 20 a R$ 130. No sábado, dia das semifinais de simples e da final de duplas, os ingressos vão de R$ 30 a R$ 200. E, no domingo, oscilam de R$ 40 a R$ 260.

Há ainda pacotes para a semana toda ou somente para o sábado e o domingo. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.ingressorapido.com.br/event/12279/d/53971.

Com uma chave fraca, em comparação às últimas edições, o Brasil Open terá como principal favorito neste ano o tunisiano Malek Jaziri, atual 43º do ranking. Nenhum brasileiro entrou diretamente na chave principal. Terão que disputar o qualifying ou aguardar por convites da organização.