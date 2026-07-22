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Esporte

Confira os principais campeonatos para acompanhar após o fim da Copa do Mundo

A maioria dos torneios começará a partir de agosto, mas o Brasileirão já voltou

Por Gabriel Bussolotti Silveira 22 jul 2026, 14h18
A Taça da Copa do Mundo FIFA, dourada e brilhante, em destaque sobre uma superfície verde escura, com fundo preto. O troféu tem duas figuras humanas estilizadas segurando um globo terrestre no topo
Taça da Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images)
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A Copa do Mundo acabou, mas o futebol continua. Com a vitória da Espanha sobre a Argentina neste domingo, 19, por 1 a 0, o maior torneio de seleções do planeta chegou ao fim. Isso não quer dizer que o esporte bretão não será mais jogado, pelo contrário, a maioria dos campeonatos pelo mundo começarão ou retornarão nos próximos meses. Confira os principais torneios para acompanhar.

Brasileirão

O campeonato de pontos corridos mais importante do Brasil já começou antes mesmo da Copa acabar. O Brasileirão voltou na última quinta-feira, 16, e times como Vasco, Botafogo, Santos, Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio já jogaram. A 19ª rodada, porém, ainda não acabou: nesta quarta-feira, 22, se enfrentarão Coritiba x Palmeiras, São Paulo x Athletico-PR, Internacional x Cruzeiro e Chapecoense x Flamengo. Nesta quinta, 23 jogam Corinthians x Remo.

O campeonato brasileiro está em aberto e promete emoção. Na parte de cima da tabela, o Palmeiras lidera com 41 pontos, mas o Flamengo e o Fluminense vêm atrás – com 34 e 32 pontos, respectivamente – em busca do alviverde. Enquanto isso, a briga na parte de baixo também é acirrada: entre o 19º e 14º colocado, existe uma diferença de três pontos.

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Confira todos os jogos com datas e horários:

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22/07 – Coritiba x Palmeiras (19h30)

22/07 – São Paulo x Athletico-PR (21h30)

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22/07 – Internacional x Cruzeiro (21h30)

22/07 – Chapecoense x Flamengo (21h30)

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23/07 – Corinthians x Remo (19h30)

Torneios Sul-Americanos

A Sul-Americana voltou nesta terça-feira, 21, e o Santos já atuou no torneio. Nesta semana, ainda jogam Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio. O principal campeonato do continente, a Libertadores, voltará somente no próximo mês, no dia 11 de agosto.

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Campeonatos europeus

Além do Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores, os campeonatos europeus também retornarão ou começarão uma nova temporada. A Liga dos Campeões, por exemplo, iniciou-se no dia 7 de julho, antes da Copa. O maior torneio de clubes recomeçará a partir do dia 8 de setembro, na fase de grupos.

Da mesma maneira, os principais campeonatos nacionais do Mundo voltarão a ser disputados: a La Liga começa 15 de agosto, a Premier League e a Ligue 1, 21 de agosto, a Serie A, 22 do mesmo mês, e a Bundesliga se iniciará no dia 28 de agosto.

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