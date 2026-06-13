Confira a escalação do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa
Hakimi e Brahim Dìaz são destaques da seleção marroquina que foi quarta colocada no último Mundial
O Marrocos está escalado para enfrentar o Brasil na estreia das seleções na Copa do Mundo neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília). A seleção dos Leões de Atlas perderam o atacanta Abde no último amistoso preparatório para o Mundial. Os principais jogadores da seleção brasileira estão pelo lado direito, o lateral Hakimi e o atacante Brahim Díaz.
Confira a escalação do Marrocos:
Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, Khannouss, El Aynaoui e Brahim Díaz.
O Marrocos chega para a Copa de 2026 com a chancela prestigiosa da campanha de quarto lugar na última edição. Em janeiro deste ano, perdeu a final da Copa Africana de Nações em casa para o Senegal, mas ficou com o título após decisão pós-jogo da Confederação Africana de Futebol (CAF). Porém, a três meses do Mundial, o técnico Walid Regragui, à frente da equipe nos bons resultados da equipe, foi demitido e Mohamed Ouahbi, da seleção marroquina sub-20, assumiu e comanda o time no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.
Completam o grupo C junto de Brasil e Marrocos, as seleções da Escócia e do Haiti. O vencedor da chave enfrenta o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia), enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do grupo adversário. O terceiro colocado também pode se classificar se for um dos oito melhores na colocação entre todos os 12 grupos.