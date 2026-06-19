Confira a escalação do Haiti, adversário do Brasil na Copa do Mundo

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O Haiti, adversário do Brasil nesta sexta (19) pela Copa do Mundo 2026, revelou sua escalação para o jogo nos EUA. Após perder na estreia, a seleção caribenha chega determinada a pontuar, mesmo sendo a segunda pior no ranking da Fifa. Confira os destaques da equipe e onde acompanhar a partida.

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Adversário do Brasil, o Haiti está escalado para o jogo nesta sexta, 19, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A seleção da Concacaf busca pontuar no grupo C após perder por 1 a 0 para a Escócia na estreia da Copa do Mundo.

O Haiti chega mordido após vender caro a derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia. Apesar de ser a segunda pior seleção na Copa, segundo ranking da Fifa, a seleção caribenha apostou na chuva de bolas aéreas e pressionou os escoceses que jogaram recuado após McGinn marcar o único gol da partida.

Confira a escalação do Haiti para enfrentar o Brasil:

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Johny Placide, Carlens Arcus, Ricardo Ade, Hannes Delcroix, Martin Experience, Jean-Kevin Duverne, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot, Josue Casimir. Técnico: Sebastien Migne

Como assistir ao jogo Brasil x Haiti ?

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Brasil e Haiti vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.