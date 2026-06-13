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Esporte

Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo

Centroavante Igor Thiago é escolhido para o ataque do Brasil e Paquetá forma trio no meio campo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 17h47
Três jogadores de futebol brasileiros, vestindo uniformes amarelos e azuis, comemoram um gol em campo. O jogador careca à esquerda grita com os punhos cerrados, enquanto os outros dois sorriem ao fundo. A torcida, embaçada, veste amarelo
Igor Thiago será titular na estreia do Brasil da Copa do Mundo 2026 (Wagner Meier/Getty Images)
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Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O Brasil está escalado para enfrentar o Marrocos na estreia da COpa do Mundo neste sábado, às 19h (horário de Brasília). O técnico Carlo Ancelotti optou pelo centroavante Igor Thiago para o jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey.

Confira a escalação do Brasil:

Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

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O Brasil chega ao Mundial após um ciclo complicado, com trocas de treinadores e a pior campanha nas Eliminatórias. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o cargo de técnico da equipe em maio de 2025, e completou um ano de trabalho a menos de um mês para o início da Copa do Mundo. Em 12 jogos à frente da seleção, conquistou sete vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com 26 gols marcados e 11 contra.

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O Marrocos chega para a Copa de 2026 com a chancela prestigiosa da campanha de quarto lugar na última edição. Em janeiro deste ano, perdeu a final da Copa Africana de Nações em casa para o Senegal, mas ficou com o título após decisão pós-jogo da Confederação Africana de Futebol (CAF). Porém, a três meses do Mundial, o técnico Walid Regragui, à frente da equipe nos bons resultados da equipe, foi demitido e Mohamed Ouahbi, da seleção marroquina sub-20, assumiu e comanda o time no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Completam o grupo C junto de Brasil e Marrocos, as seleções da Escócia e do Haiti. O vencedor da chave enfrenta o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia), enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do grupo adversário. O terceiro colocado também pode se classificar se for um dos oito melhores na colocação entre todos os 12 grupos.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Marrocos
Seleção Brasileira de Futebol
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