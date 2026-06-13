Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo
Centroavante Igor Thiago é escolhido para o ataque do Brasil e Paquetá forma trio no meio campo
O Brasil está escalado para enfrentar o Marrocos na estreia da COpa do Mundo neste sábado, às 19h (horário de Brasília). O técnico Carlo Ancelotti optou pelo centroavante Igor Thiago para o jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey.
Confira a escalação do Brasil:
Alisson, Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.
O Brasil chega ao Mundial após um ciclo complicado, com trocas de treinadores e a pior campanha nas Eliminatórias. O italiano Carlo Ancelotti assumiu o cargo de técnico da equipe em maio de 2025, e completou um ano de trabalho a menos de um mês para o início da Copa do Mundo. Em 12 jogos à frente da seleção, conquistou sete vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas, com 26 gols marcados e 11 contra.
O Marrocos chega para a Copa de 2026 com a chancela prestigiosa da campanha de quarto lugar na última edição. Em janeiro deste ano, perdeu a final da Copa Africana de Nações em casa para o Senegal, mas ficou com o título após decisão pós-jogo da Confederação Africana de Futebol (CAF). Porém, a três meses do Mundial, o técnico Walid Regragui, à frente da equipe nos bons resultados da equipe, foi demitido e Mohamed Ouahbi, da seleção marroquina sub-20, assumiu e comanda o time no torneio nos Estados Unidos, México e Canadá.
Completam o grupo C junto de Brasil e Marrocos, as seleções da Escócia e do Haiti. O vencedor da chave enfrenta o segundo colocado do grupo F (Holanda, Japão, Suécia e Tunísia), enquanto o segundo colocado enfrenta o vencedor do grupo adversário. O terceiro colocado também pode se classificar se for um dos oito melhores na colocação entre todos os 12 grupos.