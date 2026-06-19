Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Haiti na Copa do Mundo
Seleção brasileira busca primeira vitória no Mundial após empate com Marrocos
O Brasil está escalado para enfrentar o Haiti nesta sexta, 19, às 21h30 (horário de Brasília) no estádio da Filadélfia. A seleção brasileira chega com duas alterações em relação ao time que estreou no empate em 1 a 1 com Marrocos. Matheus Cunha entrou no lugar de Igor Thiago, e Danilo substituiu Ibañez.
Na estreia, o estrago não foi maior por brilhantismo de Vinícius Jr. O atacante fez o gol de empate em 1 a 1 com o Marrocos, após Saibari abrir o placar para os adversários. Apesar do ponto conquistado diante do 7º colocado no ranking da Fifa, a sensação final foi de insatisfação por parte do técnico Carlo Ancelotti, dos jogadores e da torcida.
Confira a escalação do Brasil para enfrentar o Haiti:
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Raphinha e Matheus Cunha.
Como assistir ao jogo Brasil x Haiti ?
Brasil e Haiti vão se enfrentar nesta sexta, 19, às 21h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.