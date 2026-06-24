Confira a escalação do Brasil para enfrentar a Escócia na última rodada da fase de grupos
Seleção não conta com Raphinha, lesionado contra o Haiti; Neymar começa no banco de reservas
O Brasil está escalado para enfrentar a Escócia nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Miami, nos Estados Unidos. Sem Raphinha, lesionado no jogo contra o Haiti, o técnico Carlo Ancelotti optou por Rayan para atuar pela direita no ataque.
A equipe de Carlo Ancelotti busca uma vitória que garanta a primeira colocação do grupo C e a classificação para o mata-mata. Simultaneamente, o Marrocos enfrenta o Haiti na briga pela liderança.
Neymar começa no banco de reservas. Ele está relacionado para um jogo desta Copa do Mundo pela primeira vez, após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita.
Confira a escalação do Brasil:
Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vinícius Jr., Matheus Cunha e Rayan
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