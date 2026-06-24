Confira a escalação da Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo
Seleção escocesa busca primeira classificação para o mata-mata do Mundial
A Escócia está escalada para enfrentar o Brasil nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Miami, nos Estados Unidos.
Confira a escalação da Escócia:
Angus Gunn, Robertson, Hendry, Patterson, Scott McKenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, McLean, Gannon-Doak, Shankland
Retrospecto Brasil x Escócia
Brasil e Escócia se enfrentaram dez vezes na história. São oito vitórias brasileiras e dois empates com 16 gols marcados pelo Brasil e 3 pelos escoceses, sem vitórias no confronto.
Apenas no recorte de Copa do Mundo, as seleções se enfrentaram quatro vezes na fase de grupos e houve apenas um empate em 1974, sem gols. Desde então, o Brasil dominou o confronto: venceu por 4 a 2 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 em 1998. Neste último, César Sampaio marcou o gol mais rápido da seleção em Copas, aos quatro minutos do primeiro tempo.
Um amistoso em 2011, em Londres, foi o último jogo entre as equipes com dois gols de Neymar.
EM UM SÓ LUGAR