Confira a escalação da Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo

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Acompanhe o duelo entre Escócia e Brasil nesta quarta, 24, às 19h, em Miami. Confira a escalação escocesa e o retrospecto histórico que mostra a ampla vantagem brasileira: em dez confrontos, o Brasil venceu oito, com destaque para a Copa de 1998 e o último amistoso, com dois gols de Neymar.

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A Escócia está escalada para enfrentar o Brasil nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

Confira a escalação da Escócia:

Angus Gunn, Robertson, Hendry, Patterson, Scott McKenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, McLean, Gannon-Doak, Shankland

Retrospecto Brasil x Escócia

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Brasil e Escócia se enfrentaram dez vezes na história. São oito vitórias brasileiras e dois empates com 16 gols marcados pelo Brasil e 3 pelos escoceses, sem vitórias no confronto.

Apenas no recorte de Copa do Mundo, as seleções se enfrentaram quatro vezes na fase de grupos e houve apenas um empate em 1974, sem gols. Desde então, o Brasil dominou o confronto: venceu por 4 a 2 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 em 1998. Neste último, César Sampaio marcou o gol mais rápido da seleção em Copas, aos quatro minutos do primeiro tempo.

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Um amistoso em 2011, em Londres, foi o último jogo entre as equipes com dois gols de Neymar.

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