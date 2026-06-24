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Esporte

Confira a escalação da Escócia, adversária do Brasil na Copa do Mundo

Seleção escocesa busca primeira classificação para o mata-mata do Mundial

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 18h14
Time de futebol masculino da Escócia posando para foto em campo de grama verde, com dez jogadores agachados na frente e um goleiro em pé atrás, todos usando uniformes azuis escuros com detalhes brancos e amarelos, exceto o goleiro, que veste amarelo vibrante. Ao fundo, torcedores em arquibancadas brancas e azuis
Seleção da Escócia na Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images)
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A Escócia está escalada para enfrentar o Brasil nesta quarta, 24, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Miami, nos Estados Unidos.

Confira a escalação da Escócia:

Angus Gunn, Robertson, Hendry, Patterson, Scott McKenna, Scott McTominay, John McGinn, Lewis Ferguson, McLean, Gannon-Doak, Shankland

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Retrospecto Brasil x Escócia

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Brasil e Escócia se enfrentaram dez vezes na história. São oito vitórias brasileiras e dois empates com 16 gols marcados pelo Brasil e 3 pelos escoceses, sem vitórias no confronto.

Apenas no recorte de Copa do Mundo, as seleções se enfrentaram quatro vezes na fase de grupos e houve apenas um empate em 1974, sem gols. Desde então, o Brasil dominou o confronto: venceu por 4 a 2 em 1982, 1 a 0 em 1990 e 2 a 1 em 1998. Neste último, César Sampaio marcou o gol mais rápido da seleção em Copas, aos quatro minutos do primeiro tempo.

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Um amistoso em 2011, em Londres, foi o último jogo entre as equipes com dois gols de Neymar.

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