Confira a convocação da seleção para últimos amistosos de 2026
Técnico Carlo Ancelotti priorizou jogadores do futebol internacional com temporada sul-americana em fase decisiva
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a última convocação da seleção brasileira de 2026. Os jogadores convocados disputarão amistosos contra Singapura e Japão na data Fifa de novembro.
No dia 14 de novembro, a canarinho enfrenta a seleção do Japão no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). No dia 17, enfrentará os donos da casa no mesmo estádio às 7h.
Com a temporada do futebol brasileiro na reta final, o treinador italiano priorizou nomes que atuam fora do país. Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas da CBF, explicou que Palmeiras e Flamengo não tiveram convocados por estarem na disputa pelo título do Brasileirão e outras equipes tiveram o limite de apenas um jogador convocado.
Entre os 26 convocados, Ancelotti convocou quatro estreantes: zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, e Allan, do Manchester City.
Destaques da nova geração, Endrick e Estêvão foram convocados pelo treinador da seleção, apesar de terem pouca minutagem em seus clubes. O atacante do Real Madrid é reserva no time de Mourinho e tem entrado nos minutos finais das partidas. Na rodada da Champions contra a Roma, aproveitou os minutos que teve contra a Roma, marcando um gol e participando da jogada de outro gol. Já o atacante do Chelsea vinha sendo utilizado em jogos da Copa da Liga Inglesa pelo técnico Xabi Alonso, mas no mata-mata contra o Liverpool ficou no banco e assistiu o time ser eliminado nos pênaltis.
Na última data Fifa, a seleção brasileira enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2, e depois goleou a Índia por 4 a 0, em confronto inédito contra o país asiático.
Confira a lista de convocados:
Goleiros
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Mônaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio-campistas
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)