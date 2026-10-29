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Esporte

Confira a convocação da seleção para últimos amistosos de 2026

Técnico Carlo Ancelotti priorizou jogadores do futebol internacional com temporada sul-americana em fase decisiva

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 15h10 | Atualizado em 29 out 2026, 15h35
Homem de cabelos grisalhos, terno azul e gravata estampada, sentado em uma mesa azul com microfone, falando em coletiva de imprensa. Ao fundo, um telão azul com a frase É ORGULHO em branco e, na mesa, logotipos de patrocinadores em cores variadas
Técnico Carlo Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)
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Confira a convocação da seleção para últimos amistosos de 2026 Priorize VEJA no Google

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a última convocação da seleção brasileira de 2026. Os jogadores convocados disputarão amistosos contra Singapura e Japão na data Fifa de novembro.

No dia 14 de novembro, a canarinho enfrenta a seleção do Japão no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). No dia 17, enfrentará os donos da casa no mesmo estádio às 7h.

Com a temporada do futebol brasileiro na reta final, o treinador italiano priorizou nomes que atuam fora do país. Rodrigo Caetano, diretor de seleções masculinas da CBF, explicou que Palmeiras e Flamengo não tiveram convocados por estarem na disputa pelo título do Brasileirão e outras equipes tiveram o limite de apenas um jogador convocado. 

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Entre os 26 convocados, Ancelotti convocou quatro estreantes: zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, André Luiz, do Corinthians, Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, e Allan, do Manchester City.

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Destaques da nova geração, Endrick e Estêvão foram convocados pelo treinador da seleção, apesar de terem pouca minutagem em seus clubes. O atacante do Real Madrid é reserva no time de Mourinho e tem entrado nos minutos finais das partidas. Na rodada da Champions contra a Roma, aproveitou os minutos que teve contra a Roma, marcando um gol e participando da jogada de outro gol. Já o atacante do Chelsea vinha sendo utilizado em jogos da Copa da Liga Inglesa pelo técnico Xabi Alonso, mas no mata-mata contra o Liverpool ficou no banco e assistiu o time ser eliminado nos pênaltis. 

Na última data Fifa, a seleção brasileira enfrentou a Austrália duas vezes, com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 4 a 2, e depois goleou a Índia por 4 a 0, em confronto inédito contra o país asiático.

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Confira a lista de convocados: 

Goleiros

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  • Bento (Al-Nassr)
  • Lucas Perri (Torino)
  • Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores

  • Arthur Dias (Athletico-PR)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro)
  • Vanderson (Mônaco)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)
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Meio-campistas

  • André Luiz (Corinthians)
  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo (Botafogo)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • João Gomes (Aston Villa)
  • Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

  • Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
  • Allan (Manchester City)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid)
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TAGS:
Amistosos Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol do Japão
Singapura
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