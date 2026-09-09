Confira a convocação da seleção para os primeiros amistosos pós-Copa
Equipe de Carlo Ancelotti enfrentará Austrália e Índia na data Fifa estendida de setembro e outubro
Carlo Ancelotti realizou nesta quarta, 9, a primeira convocação da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. O técnico convocou 26 jogadores para disputar três amistosos, dois contra a Austrália e um contra a Índia, na data Fifa estendida de setembro e outubro.
Entre os nomes selecionados por Ancelotti, apenas nove disputaram o Mundial na América do Norte. Jogadores de referência nas últimas Copas, como Alisson, Neymar e Casemiro ficaram de fora da nova lista.
Outros convocados para os amistosos já tinham defendido a seleção, porém, não integraram a lista final do Mundial, como João Pedro e Estêvão, ambos do Chelsea, e Pedro do Flamengo, convocado por Ancelotti pela primeira vez.
Oito jogadores são estreantes na seleção principal: Pedro Morisco, Otávio, Arthur Dias, Jair, Matheuzinho, Mauro Junior, Breno Bidon, e Gabriel Bontempo.
Os jogadores convocados disputam dois amistosos contra a Austrália, na casa dos adversários. No dia 25 de setembro, jogam no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, às 7h (de Brasília). No dia 29, enfrentam australianos no estádio Suncorp, em Brisbane, às 7h.
A delegação então viaja para a Índia para enfrentar a seleção do país asiático pela primeira vez na história. O jogo único será realizado no dia 3 de outubro, às 11h no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (conhecido como Salt Lake), em Calcutá.
Confira a lista de convocados:
Goleiros
- Hugo Souza (Corinthians)
- Pedro Morisco (Coritiba)
- Otávio (Cruzeiro)
Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Marquinhos (PSG)
- Matheuzinho (Corinthians)
- Mauro Júnior (PSV)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
Meio–campistas
- Andrey Santos (Manchester United)
- Breno Bidon (Corinthians)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Douglas Luiz (Juventus)
- Gabriel Bontempo (Santos)
Atacantes
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- João Pedro (Chelsea)
- Pedro (Flamengo)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Samuel Lino (Flamengo)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)