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Esporte

Como x RB Leipzig na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipe de Cesc Fàbregas faz estreia histórica na competição nesta quinta, 10, na Itália. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h00 | Atualizado em 10 set 2026, 13h46
Campo de futebol com gramado verde, traves brancas e uma bandeira de escanteio amarela com listras pretas. Ao fundo, arquibancadas azuis com alguns torcedores, prédios e montanhas sob um céu claro
Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como (Marco Luzzani/Getty Images)
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Como x RB Leipzig na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Como e RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca a estreia do clube italiano no principal torneio de clubes da Europa.

O Como chega para a partida embalado por um bom início de temporada. Depois de terminar a última Serie A na quarta colocação e conquistar uma vaga inédita na Champions, a equipe comandada por Cesc Fàbregas soma sete pontos nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano e vem de duas vitórias consecutivas, a última por 4 a 1 sobre o Genoa.

Fàbregas não tem desfalques para a estreia europeia. A tendência é de manutenção da estrutura utilizada nos últimos jogos, com Máximo Perrone e Lucas Da Cunha no meio-campo e um quarteto ofensivo formado por Assane Diao, Nico Paz, Martin Baturina e Anastasios Douvikas. O brasileiro Yan Couto aparece entre os prováveis titulares na lateral direita.

Do outro lado, o RB Leipzig chega à Itália tentando encontrar maior regularidade. A equipe alemã perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na última rodada da Bundesliga e soma quatro vitórias em seis partidas na temporada. Baumgartner e Reitz estão fora por lesões musculares, enquanto Gruda, Lukeba e Rômulo aparecem como dúvidas.

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Onde assistir à partida entre Como e RB Leipzig?

Como e RB Leipzig jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.

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Prováveis escalações:

Como: Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah e Álex Valle; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; El Aynaoui, Seiwald e Banzuzi; Bakayoko, Nkunku e Nusa. Técnico: Martín Demichelis.

Arbitragem:

  • Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda);
  • Assistentes: Patrick Inia e Rogier Honig (Holanda);
  • Quarto árbitro: Jeroen Manschot (Holanda);
  • VAR: Dennis Higler (Holanda);
  • AVAR: Pol van Boekel (Holanda).
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TAGS:
Champions League
Futebol: onde assistir
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