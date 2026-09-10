Como x RB Leipzig na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Equipe de Cesc Fàbregas faz estreia histórica na competição nesta quinta, 10, na Itália. Saiba como assistir
Como e RB Leipzig se enfrentam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. O duelo marca a estreia do clube italiano no principal torneio de clubes da Europa.
O Como chega para a partida embalado por um bom início de temporada. Depois de terminar a última Serie A na quarta colocação e conquistar uma vaga inédita na Champions, a equipe comandada por Cesc Fàbregas soma sete pontos nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano e vem de duas vitórias consecutivas, a última por 4 a 1 sobre o Genoa.
Fàbregas não tem desfalques para a estreia europeia. A tendência é de manutenção da estrutura utilizada nos últimos jogos, com Máximo Perrone e Lucas Da Cunha no meio-campo e um quarteto ofensivo formado por Assane Diao, Nico Paz, Martin Baturina e Anastasios Douvikas. O brasileiro Yan Couto aparece entre os prováveis titulares na lateral direita.
Do outro lado, o RB Leipzig chega à Itália tentando encontrar maior regularidade. A equipe alemã perdeu por 3 a 1 para o Werder Bremen na última rodada da Bundesliga e soma quatro vitórias em seis partidas na temporada. Baumgartner e Reitz estão fora por lesões musculares, enquanto Gruda, Lukeba e Rômulo aparecem como dúvidas.
Onde assistir à partida entre Como e RB Leipzig?
Como e RB Leipzig jogam nesta quinta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva da HBO Max.
Prováveis escalações:
Como: Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Trevoh Chalobah e Álex Valle; Máximo Perrone e Lucas Da Cunha; Assane Diao, Nico Paz e Martin Baturina; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.
RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; El Aynaoui, Seiwald e Banzuzi; Bakayoko, Nkunku e Nusa. Técnico: Martín Demichelis.
Arbitragem:
- Árbitro: Serdar Gözübüyük (Holanda);
- Assistentes: Patrick Inia e Rogier Honig (Holanda);
- Quarto árbitro: Jeroen Manschot (Holanda);
- VAR: Dennis Higler (Holanda);
- AVAR: Pol van Boekel (Holanda).