🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Esporte

Como será o retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados depois de 11 anos

Jogador brasileiro vai estrear em clube da terceira divisão da Itália

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 16h21 | Atualizado em 14 nov 2026, 16h23
Homem negro de óculos escuros e touca preta, vestindo agasalho azul-marinho com logo Nike, em campo de futebol gramado, com outras pessoas ao redor e um gol ao fundo
Ronaldinho Gaúcho durante treino no Ravenna (Ravenna/Reprodução)
Continua após publicidade
Como será o retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados depois de 11 anos Priorize VEJA no Google

Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados no domingo, em partida pela terceira divisão do campeonato italiano. Será a primeira partida profissional do jogador desde 2015.

O brasileiro, que está com 46 anos, foi contratado em agosto pelo Ravenna. A estreia será em uma partida contra o rival local Forlì, na 14ª rodada da Serie C italiana.

A última partida oficial de Ronaldinho foi em setembro de 2015, durante uma curta passagem pelo Fluminense. A confirmação da aposentadoria só ocorreu, contudo, em 2018.

Agora, o jogador, eleito duas vezes melhor do mundo, se diz animado com o “início desta bela história”.

Siga
Continua após a publicidade

“Quero passar um dia maravilhoso. Estou feliz por estar aqui para o início desta bela história. O presidente sonha com algo grande para o Ravenna. Fazer parte disso me deixa feliz”, declarou ao canal de televisão Sky Sport, na noite de sexta-feira.

Depois de ter conquistado “tudo o que havia sonhado”, incluindo, entre outros troféus, a Copa do Mundo de 2002, jogar pelo Ravenna é uma “oportunidade completamente diferente”, segundo Ronaldinho.

Continua após a publicidade

“Voltar ao campo depois de tanto tempo é algo muito bonito. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida”, destacou.

A condição física do atleta gera dúvidas, já que ele chegou à Itália na sexta-feira e realizou apenas um treino com seus novos companheiros. Não se sabe ainda se ele jogará apenas uma partida ou continuará no restante da temporada. Entretanto, o técnico Andrea Mandorlini garantiu que ele será titular.

Continua após a publicidade

A partida será realizada com lotação máxima em um estádio que, habitualmente, comporta 5. 000 espectadores, mas que foi ampliado para a ocasião com uma arquibancada provisória de 1. 800 lugares, batizada de “R10”, como o craque é conhecido.

O Ravenna nunca chegou à elite do futebol italiano e tenta retornar à Serie B, divisão na qual não atua desde 2008. Entretanto, o dono do clube, o empresário ítalo-americano Ignazio Cipriani, afirma que o objetivo é chegar à primeira divisão.

Continua após a publicidade

(Com informações da AFP)

Publicidade
TAGS:
Futebol
Itália
Ronaldinho Gaúcho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).