Como será o retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados depois de 11 anos

Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados no domingo, em partida pela terceira divisão do campeonato italiano. Será a primeira partida profissional do jogador desde 2015.

O brasileiro, que está com 46 anos, foi contratado em agosto pelo Ravenna. A estreia será em uma partida contra o rival local Forlì, na 14ª rodada da Serie C italiana.

A última partida oficial de Ronaldinho foi em setembro de 2015, durante uma curta passagem pelo Fluminense. A confirmação da aposentadoria só ocorreu, contudo, em 2018.

Agora, o jogador, eleito duas vezes melhor do mundo, se diz animado com o “início desta bela história”.

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“Quero passar um dia maravilhoso. Estou feliz por estar aqui para o início desta bela história. O presidente sonha com algo grande para o Ravenna. Fazer parte disso me deixa feliz”, declarou ao canal de televisão Sky Sport, na noite de sexta-feira.

Depois de ter conquistado “tudo o que havia sonhado”, incluindo, entre outros troféus, a Copa do Mundo de 2002, jogar pelo Ravenna é uma “oportunidade completamente diferente”, segundo Ronaldinho.

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“Voltar ao campo depois de tanto tempo é algo muito bonito. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida”, destacou.

A condição física do atleta gera dúvidas, já que ele chegou à Itália na sexta-feira e realizou apenas um treino com seus novos companheiros. Não se sabe ainda se ele jogará apenas uma partida ou continuará no restante da temporada. Entretanto, o técnico Andrea Mandorlini garantiu que ele será titular.

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A partida será realizada com lotação máxima em um estádio que, habitualmente, comporta 5. 000 espectadores, mas que foi ampliado para a ocasião com uma arquibancada provisória de 1. 800 lugares, batizada de “R10”, como o craque é conhecido.

O Ravenna nunca chegou à elite do futebol italiano e tenta retornar à Serie B, divisão na qual não atua desde 2008. Entretanto, o dono do clube, o empresário ítalo-americano Ignazio Cipriani, afirma que o objetivo é chegar à primeira divisão.

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(Com informações da AFP)