Como será o retorno de Ronaldinho Gaúcho aos gramados depois de 11 anos
Jogador brasileiro vai estrear em clube da terceira divisão da Itália
Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados no domingo, em partida pela terceira divisão do campeonato italiano. Será a primeira partida profissional do jogador desde 2015.
O brasileiro, que está com 46 anos, foi contratado em agosto pelo Ravenna. A estreia será em uma partida contra o rival local Forlì, na 14ª rodada da Serie C italiana.
A última partida oficial de Ronaldinho foi em setembro de 2015, durante uma curta passagem pelo Fluminense. A confirmação da aposentadoria só ocorreu, contudo, em 2018.
Agora, o jogador, eleito duas vezes melhor do mundo, se diz animado com o “início desta bela história”.
“Quero passar um dia maravilhoso. Estou feliz por estar aqui para o início desta bela história. O presidente sonha com algo grande para o Ravenna. Fazer parte disso me deixa feliz”, declarou ao canal de televisão Sky Sport, na noite de sexta-feira.
Depois de ter conquistado “tudo o que havia sonhado”, incluindo, entre outros troféus, a Copa do Mundo de 2002, jogar pelo Ravenna é uma “oportunidade completamente diferente”, segundo Ronaldinho.
“Voltar ao campo depois de tanto tempo é algo muito bonito. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida”, destacou.
A condição física do atleta gera dúvidas, já que ele chegou à Itália na sexta-feira e realizou apenas um treino com seus novos companheiros. Não se sabe ainda se ele jogará apenas uma partida ou continuará no restante da temporada. Entretanto, o técnico Andrea Mandorlini garantiu que ele será titular.
A partida será realizada com lotação máxima em um estádio que, habitualmente, comporta 5. 000 espectadores, mas que foi ampliado para a ocasião com uma arquibancada provisória de 1. 800 lugares, batizada de “R10”, como o craque é conhecido.
O Ravenna nunca chegou à elite do futebol italiano e tenta retornar à Serie B, divisão na qual não atua desde 2008. Entretanto, o dono do clube, o empresário ítalo-americano Ignazio Cipriani, afirma que o objetivo é chegar à primeira divisão.
(Com informações da AFP)