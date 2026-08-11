Como os jogos da Libertadores e Sul-Americana serão afetados por terremoto na Colômbia

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A Conmebol suspendeu os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana na Colômbia devido ao terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o país, deixando mais de 100 mortos. A medida, que afeta importantes confrontos, visa garantir a segurança e o respeito às vítimas. Novas datas serão anunciadas em breve.

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Os dois jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana programados para esta semana na Colômbia foram suspensos devido ao terremoto que atingiu o país na segunda-feira, 10, anunciou a Conmebol. O tremor, de magnitude 7,4, teve seu epicentro no oeste do território colombiano e foi sentido em grandes cidades como Bogotá, Medellín e Cali. Mais de 100 pessoas morreram.

A decisão afeta os jogos entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, pela Libertadores, marcado para terça-feira em Ibagué, e entre Independiente Santa Fe e River Plate, pela Sul-Americana. “Diante da situação excepcional, e para garantir a segurança de todos e demonstrar respeito às vítimas, as partidas estão temporariamente suspensas”, declarou a Conmebol. “Mais informações sobre a remarcação serão fornecidas em breve. ”

Os jogos de volta de ambos os confrontos estão programados para a próxima semana, em Quito e em Buenos Aires, respectivamente. A medida da Conmebol se deu após o adiamento dos jogos dos campeonatos nacionais da Colômbia programados para esta semana.

A Divisão Maior do Futebol Colombiano (Dimayor), órgão que rege o futebol local, havia inicialmente adiado para esta mesma semana a maioria das nove partidas das primeira e segunda divisões programadas para esta segunda e terça-feira.

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No entanto, a Dimayor posteriormente os adiou para uma data a ser definida, “após monitoramento constante e uma avaliação da situação nas diversas cidades e regiões do país afetadas pelo terremoto”. Os jogos – três na primeira divisão e seis na segunda – eram os que faltavam para completar a 4ª rodada desses torneios.

A 5ª rodada de ambas as competições, prevista para o fim de semana, está mantida, mas a realização dependerá de avaliações diárias, disse uma fonte da Dimayor à AFP. “Em circunstâncias como esta, acreditamos que o futebol deve estar a serviço do país e apoiar aqueles que mais precisam”, afirmou a organização em comunicado.

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(Com AFP)