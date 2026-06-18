Como o futebol sul-africano foi sufocado e salvo no período do apartheid

O futebol, historicamente conhecido como o esporte mais democrático do planeta, já foi palco de uma das divisões mais cruéis da história moderna. Durante o regime do apartheid na África do Sul — sistema de segregação racial institucionalizado em 1948 —, as quatro linhas do gramado reproduziam fielmente a violência social imposta pelo Estado. O esporte não era um elemento de união, mas sim uma engrenagem de exclusão em que a cor da pele determinava quem podia chutar uma bola.

A estrutura do futebol sul-africano na época era completamente fragmentada. Existiam federações distintas para brancos, negros, indianos e mestiços (coloureds). No entanto, para a comunidade internacional, o governo reconhecia apenas a Football Association of South Africa (Fasa), controlada pela minoria branca. Pelas leis vigentes, era expressamente proibido que atletas de etnias diferentes jogassem no mesmo time, compartilhassem o mesmo campeonato ou até se sentassem nas mesmas arquibancadas.

Essa realidade bizarra atingiu o ápice do absurdo em 1957, na primeira Copa das Nações Africanas (AFCON). Como fundadora da Confederação Africana de Futebol (CAF), a África do Sul propôs enviar uma seleção composta exclusivamente por brancos ou exclusivamente por negros. Diante da recusa veemente das outras nações africanas em aceitar o racismo institucionalizado, o país foi desclassificado e, logo em seguida, expulso da confederação continental.

No cenário global, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) demorou a demonstrar firmeza, oscilando entre a conivência inicial e a pressão política. O país sofreu uma primeira suspensão em 1961, mas a chegada do inglês Sir Stanley Rous à presidência da Fifa em 1963 retrocedeu os avanços. Sob o pretexto de que “esporte e política não se misturam”, Rous aceitou o argumento do governo sul-africano de que a segregação era apenas uma questão de “costume local” e revogou a punição.

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A complacência, contudo, não resistiu à pressão do bloco de países africanos e asiáticos. Em 1964, a suspensão foi reinstaurada. O golpe definitivo contra o regime ocorreu em 1976, ano marcado pelo levante de Soweto. Com a eleição do brasileiro João Havelange — que garantiu a presidência da Fifa prometendo dar voz às nações do Terceiro Mundo —, a Fasa foi formalmente expulsa da entidade por 78 votos contra 9.

O isolamento internacional foi profundo. Sem poder disputar eliminatórias, organizar amistosos oficiais ou receber clubes estrangeiros, a África do Sul foi asfixiada esportivamente. Esse boicote feriu diretamente o orgulho do governo segregacionista e legitimou a luta interna das massas oprimidas.

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A redenção só começou a desenhar-se na década de 1990, com o colapso do Apartheid. Em 1991, as ligas separadas unificaram-se na South African Football Association (Safa), uma entidade verdadeiramente multirracial. Reintegrada à Fifa em 1992, a África do Sul viveu o seu momento de maior catarse em 1996.

Jogando em casa, a seleção agora apelidada de Bafana Bafana (“os garotos”) — unindo atletas negros e brancos sob o mesmo manto — conquistou o título da Copa das Nações Africanas. A entrega da taça, abençoada pelo sorriso do presidente Nelson Mandela, selou o fim de uma era de trevas e provou que o futebol, finalmente, pertencia a todos os sul-africanos.