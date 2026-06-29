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Como Jay-Z está ganhando dinheiro com jogadores da seleção brasileira

Rapper é responsável por agenciar cinco jogadores; saiba quais

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Tatiana Moura 29 jun 2026, 07h12 | Atualizado em 29 jun 2026, 11h14
Jay-Z, de chapéu bucket branco e óculos escuros, abraça um homem de camisa azul estampada, enquanto outro homem de blazer azul e camisa polo branca observa. Ao fundo, uma multidão em um estádio de futebol
Jay-Z na Copa -  (Reprodução/Instagram)
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Jay-Z criou uma forte ligação com a seleção brasileira através da empresa da qual é sócio, a Roc Nation Sports Brazil. O rapper é mais conhecido pela música, mas também é responsável por administrar a carreira de diversos artistas. Desde 2013, decidiu se aventurar no futebol. Vini Jr., Gabriel Martinelli, Endrick, Lucas Paquetá e Douglas Santos fazem parte do catálogo da companhia de agenciamento do cantor.

Com todas as empresas e história musical, Jay-Z conquistou um patrimônio de 2,5 bilhões de dólares (cerca de 12 bilhões de reais na cotação atual). Não se sabe ao certo quanto a empresa lucra com os atletas, já que cada contrato tem suas peculiaridades. Mas eles são responsáveis pelos contratos de venda entre times e publicitários, além de cuidar da imagem dos jogadores. A Roc Nation é a segunda agência com mais jogadores na seleção brasileira, atrás somente da Bertolucci Sports.

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