Como imprensa internacional noticiou término de Virginia e Vini Jr: ‘outro golpe’
Fim do namoro da influenciadora com jogador virou assunto nos veículos fora do país
Desde que Virginia e Vini Jr. colocaram um ponto final na relação, o tema segue rendendo. Virou até assunto nos veículos internacionais. A manchete do El Clarin trouxe: “Outro golpe para Vinícius Júnior: namorada foi vê-lo jogar pelo Real Madrid e, no dia seguinte, anunciou o fim do relacionamento”.
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Outro espanhol, o El País destacou as infidelidades do jogador, que vieram à tona antes de o casal assumir o romance publicamente, em outubro de 2025. Por fim, o The Sunday Guardian trouxe a seguinte manchete: “Real Madrid: Vinícius Júnior e Virginia Fonseca terminam namoro dias após negarem rumores de separação? Romance glamouroso chega ao fim de forma chocante”.