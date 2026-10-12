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Esporte

Como imprensa internacional noticiou término de Virginia e Vini Jr: ‘outro golpe’

Fim do namoro da influenciadora com jogador virou assunto nos veículos fora do país

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 20h45
À esquerda, uma mulher loira de óculos escuros e vestido de crochê verde e amarelo tira uma selfie no espelho de um elevador, segurando um buquê de flores amarelas. À direita, o jogador Vinicius Jr. com a camisa da seleção brasileira, braço direito levantado e ataduras no pulso, olha para cima com a boca aberta
Virginia Fonseca e Vini Jr. (Instagram/Michael Pimentel/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Como imprensa internacional noticiou término de Virginia e Vini Jr: ‘outro golpe’ Priorize VEJA no Google

Desde que Virginia e Vini Jr. colocaram um ponto final na relação, o tema segue rendendo. Virou até assunto nos veículos internacionais. A manchete do El Clarin trouxe: “Outro golpe para Vinícius Júnior: namorada foi vê-lo jogar pelo Real Madrid e, no dia seguinte, anunciou o fim do relacionamento”.

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Outro espanhol, o El País destacou as infidelidades do jogador, que vieram à tona antes de o casal assumir o romance publicamente, em outubro de 2025. Por fim, o The Sunday Guardian trouxe a seguinte manchete: “Real Madrid: Vinícius Júnior e Virginia Fonseca terminam namoro dias após negarem rumores de separação? Romance glamouroso chega ao fim de forma chocante”.

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TAGS:
Gente
Vinícius Junior
Virginia Fonseca
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