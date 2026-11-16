Como foi o retorno de Ronaldinho Gaúcho ao futebol profissional

Após mais de 11 anos distante dos gramados, Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol no domingo, 15. O jogador foi titular do Ravenna, time da terceira divisão do Campeonato Italiano, na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada da competição. Sócio do clube, ele atuou durante todo o primeiro tempo, vestiu a camisa 10 e participou da jogada que originou o gol de abertura do placar, marcado pelo lateral Giulio Donati.

Depois da partida, o craque celebrou o reencontro com o futebol. “Foi belíssimo, ver amigos e muitos jovens jogadores. É bom, me sinto muito feliz. Passou muito rápido, o futebol para mim sempre foi agradável”, declarou à imprensa local. Questionado sobre a possibilidade de voltar a jogar pelo Ravenna, não descartou novas aparições: “Ainda não sei, agora é com o presidente. Se o presidente me chamar, eu volto. Eu disse a ele, sempre que precisar de mim, estou aqui”.

Mais tarde, Ronaldinho comemorou com um post no Instagram. “Muito feliz em voltar a disputar uma partida oficial… Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar”, brincou. “Vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial”.

A participação de Ronaldinho fazia parte de um acordo ligado à sua entrada como acionista minoritário do Ravenna, em um projeto que busca ampliar a projeção internacional da equipe. Inicialmente, a previsão era de que ele disputasse ao menos uma partida oficial pelo clube – compromisso cumprido no domingo. A última partida profissional de Ronaldinho havia sido em 2015, quando defendia o Fluminense. Na ocasião, a equipe carioca venceu o Goiás por 2 a 0. Aposentado oficialmente desde 2018, Ronaldinho se dedicava desde então a jogos festivos e compromissos fora dos gramados.