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Como foi o retorno de Ronaldinho Gaúcho ao futebol profissional

Aos 46 anos, ex-camisa 10 da seleção brasileira foi titular do italiano Ravenna e brincou: ‘Descansei uns anos’

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h05 | Atualizado em 16 nov 2026, 10h47
Ronaldinho Gaúcho, sorrindo, com boné e luvas pretas, levanta os braços em saudação, vestindo camisa branca em evento noturno
Ronaldinho Gaúcho disputa partida pelo italiano Ravenna após 11 anos longe do futebol profissional. (Foto por STEFANO RELLANDINI/AFP)
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Após mais de 11 anos distante dos gramados, Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol no domingo, 15. O jogador foi titular do Ravenna, time da terceira divisão do Campeonato Italiano, na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, pela 14ª rodada da competição. Sócio do clube, ele atuou durante todo o primeiro tempo, vestiu a camisa 10 e participou da jogada que originou o gol de abertura do placar, marcado pelo lateral Giulio Donati.

Depois da partida, o craque celebrou o reencontro com o futebol. “Foi belíssimo, ver amigos e muitos jovens jogadores. É bom, me sinto muito feliz. Passou muito rápido, o futebol para mim sempre foi agradável”, declarou à imprensa local. Questionado sobre a possibilidade de voltar a jogar pelo Ravenna, não descartou novas aparições: “Ainda não sei, agora é com o presidente. Se o presidente me chamar, eu volto. Eu disse a ele, sempre que precisar de mim, estou aqui”.

Mais tarde, Ronaldinho comemorou com um post no Instagram. “Muito feliz em voltar a disputar uma partida oficial… Descansei uns anos, mas agora é hora de voltar”, brincou. “Vocês sabem como eu gosto de me desafiar a fazer coisas diferentes que ninguém ou que poucos fizeram. Esta adrenalina, o cheiro do campo e o encontro com a bola é sempre especial”.

A participação de Ronaldinho fazia parte de um acordo ligado à sua entrada como acionista minoritário do Ravenna, em um projeto que busca ampliar a projeção internacional da equipe. Inicialmente, a previsão era de que ele disputasse ao menos uma partida oficial pelo clube – compromisso cumprido no domingo. A última partida profissional de Ronaldinho havia sido em 2015, quando defendia o Fluminense. Na ocasião, a equipe carioca venceu o Goiás por 2 a 0. Aposentado oficialmente desde 2018, Ronaldinho se dedicava desde então a jogos festivos e compromissos fora dos gramados.

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