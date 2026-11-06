Como foi o primeiro treino livre de Rafa Câmara na F1, em Interlagos
Piloto brasileiro faz sua estreia na categoria correndo em casa, pela Hass
O pernambucano Rafa Câmara faz sua estreia na Formula 1 neste final de semana, no GP de São Paulo, pela Hass. Assumindo o carro que era de Esteban Ocon, o brasileiro acelerou pela primeira vez em Interlagos durante o treino livre desta sexta-feira, 6, ficando com 18º tempo.
O piloto, que divide as atenções da torcida com o compatriota Gabriel Bortoleto, é o 34º brasileiro a correr na F1. Em Interlagos, o brasileiro reconheceu que não tem intimidade com o carro, e destacou a importância do TL. “Vai ser tudo no primeiro treino livre: conhecer o veículo e conversar com os engenheiros para entender o que podemos fazer na corrida. Andei nos simuladores da Ferrari neste ano, mas é completamente diferente. Quero usar o tempo aqui em São Paulo para me acostumar com o carro da Haas e chegar bem à prova de domingo”, comentou em entrevista a Globo.
Confirmado como titular na próxima temporada, Câmara assumiria a Hass apenas em 2027, mas ganhou a chance de antecipar sua estreia depois que Ocon se desentendeu com a equipe no GP do México. Com a confusão, a organização rescindiu o contrato, e o japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos, assumiu o volante no circuito mexicano.
Neste final de semana, no entanto, o piloto reserva disputa o tricampeonato da Toyota no Mundial de Endurance (WEC), em Milão, abrindo caminho para que Câmara corra em casa pela equipe americana.
Brasil em dose dupla
Com o anúncio de Rafael Câmara como piloto da Haas, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, entre os titulares na próxima temporada.
Antes de Câmara e Bortoleto, os últimos representantes brasileiros simultâneos na F1 foram Felipe Nasr, pela Sauber, e Felipe Massa, pela Williams, em 2016. No ano seguinte, Nasr deixou a categoria, e Massa disputou sua última temporada, iniciando um jejum de oito anos sem brasileiros, até a chegada de Bortoleto em 2025.
Rafa Câmara é o atual líder da Fórmula 2 pela Invicta. O pernambucano integra a Academia de Pilotos da Ferrari, assim como seu futuro companheiro de Haas, Ollie Bearman.