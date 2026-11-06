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Esporte

Como foi o primeiro treino livre de Rafa Câmara na F1, em Interlagos

Piloto brasileiro faz sua estreia na categoria correndo em casa, pela Hass

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 14h19 | Atualizado em 6 nov 2026, 14h23
Jovem piloto de corrida, com cabelo escuro e ondulado, veste macacão branco com logotipos de patrocinadores, ajustando um fone de ouvido. Ele olha para frente com expressão séria, enquanto um homem de boné vermelho e branco observa ao fundo.
O brasileiro Rafael Câmara: piloto estreia em casa na Formula 1 (Hector Vivas/Getty Images)
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Como foi o primeiro treino livre de Rafa Câmara na F1, em Interlagos Priorize VEJA no Google

O pernambucano Rafa Câmara faz sua estreia na Formula 1 neste final de semana, no GP de São Paulo, pela Hass. Assumindo o carro que era de Esteban Ocon, o brasileiro acelerou pela primeira vez em Interlagos durante o treino livre desta sexta-feira, 6, ficando com 18º tempo.

O piloto, que divide as atenções da torcida com o compatriota Gabriel Bortoleto, é o 34º brasileiro a correr na F1. Em Interlagos, o brasileiro reconheceu que não tem intimidade com o carro, e destacou a importância do TL. “Vai ser tudo no primeiro treino livre: conhecer o veículo e conversar com os engenheiros para entender o que podemos fazer na corrida. Andei nos simuladores da Ferrari neste ano, mas é completamente diferente. Quero usar o tempo aqui em São Paulo para me acostumar com o carro da Haas e chegar bem à prova de domingo”, comentou em entrevista a Globo.

Confirmado como titular na próxima temporada, Câmara assumiria a Hass apenas em 2027, mas ganhou a chance de antecipar sua estreia depois que Ocon se desentendeu com a equipe no GP do México. Com a confusão, a organização rescindiu o contrato, e o japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos, assumiu o volante no circuito mexicano. 

Neste final de semana, no entanto, o piloto reserva disputa o tricampeonato da Toyota no Mundial de Endurance (WEC), em Milão, abrindo caminho para que Câmara corra em casa pela equipe americana.

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Brasil em dose dupla

Com o anúncio de Rafael Câmara como piloto da Haas, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, entre os titulares na próxima temporada. 

Antes de Câmara e Bortoleto, os últimos representantes brasileiros simultâneos na F1 foram Felipe Nasr, pela Sauber, e Felipe Massa, pela Williams, em 2016. No ano seguinte, Nasr deixou a categoria, e Massa disputou sua última temporada,  iniciando um jejum de oito anos sem brasileiros, até a chegada de Bortoleto em 2025.

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Rafa Câmara é o atual líder da Fórmula 2 pela Invicta. O pernambucano integra a Academia de Pilotos da Ferrari, assim como seu futuro companheiro de Haas, Ollie Bearman. 

 

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TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
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