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Esporte

Como ficou a corrida contra o rebaixamento após a vitória do Grêmio

Tricolor Gaúcho deixa Z4 após 12 rodadas com segunda vitória consecutiva e complica Internacional e Corinthians

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 11h04
Jogadores de futebol do Grêmio, vestindo camisas listradas azuis e pretas, shorts pretos, comemoram um gol no campo. Um deles agita uma camisa amarela, outro aponta para cima, e todos gritam de alegria, com a torcida ao fundo
Jogadores do Grêmio celebram vitória sobre o Athletico-PR (Pedro H. Tesch/Getty Images)
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Como ficou a corrida contra o rebaixamento após a vitória do Grêmio Priorize VEJA no Google

O Grêmio fez a sua parte na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e venceu o Athletico-PR pela 33ª rodada. Com os três pontos, o Tricolor Gaúcho deixou o Z4 e complicou a situação do Corinthians e do Internacional. A equipe paulista joga nesta sexta, 30, contra o Mirassol, outro time na briga na parte debaixo da tabela, mas não sairá da zona de rebaixamento mesmo se vencer o rival estadual.

Marlon e Balbuena marcaram os gols da vitória Tricolor sobre o Athletico-PR por 2 a 0. A segunda vitória consecutiva, levou o time de Renato Gaúcho a 15ª posição da tabela com 37 pontos. O Grêmio agora tem 33,4% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Já o seu rival gaúcho, teve uma rodada difícil e que ainda pode piorar. O Internacional perdeu de virada para o Fluminense, foi ultrapassado pelo Grêmio e voltou para a zona de rebaixamento. A equipe abre o Z4 com 35 pontos na 17ª colocação, mas ainda pode cair mais a depender do resultado do Corinthians. O Colorado tem 56,4% de chances de retornar à Série B, segundo os dados da UFMG.

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O Timão encara o Mirassol, sem a possibilidade de sair do Z4 nesta rodada. Se vencer, o time da capital alcança 36 pontos, ultrapassando o Internacional, mas ficando um ponto atrás, justamente do rival do interior, que antes do confronto tem 37 pontos, na 16ª colocação. As chances de queda do Corinthians são de 66,4%, enquanto as do Mirassol são 16,3%.

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Confira as chances de rebaixamento após vitória do Grêmio: 

  • Chapecoense – 100,00%
  • Remo – 99,14%
  • Corinthians – 66,4%
  • Internacional – 56,4%
  • Grêmio – 33,4%
  • Mirassol – 16,3%
  • Coritiba – 7,5%
  • Vasco da Gama – 7,4%
  • Vitória – 7,3%
  • Botafogo – 6,1%
  • São Paulo – 0,017%
  • Bragantino – 0,003%
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TAGS:
Campeonato Brasileiro
Corinthians
Grêmio
Internacional
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