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Esporte

Como fica a briga pelo título mundial de surfe após Medina quebrar jejum nas Filipinas

Brasileiro tricampeão da competição assumiu vice-liderança do ranking com primeira vitória em mais de três anos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 11h24 | Atualizado em 3 nov 2026, 11h32
Surfista sorridente, de óculos escuros e camisa azul Philippines, ergue a bandeira do Brasil com os braços abertos, celebrando em meio a uma multidão na água e na areia, com palmeiras ao fundo sob céu azul e nuvens.
CLOUD 9, SIARGAO ISLAND, PHILIPPINES - NOVEMBER 3: Three-time WSL Champion Gabriel Medina of Brazil after winning the Philippines Pro on November 3, 2026 at Cloud 9, Siargao Island, Philippines. (Photo by Matt Dunbar/World Surf League) (Matt Dunbar/World Surf League/Getty Images)
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Gabriel Medina voltou a vencer uma etapa do Circuito Mundial de Surfe após mais de três anos. Nesta terça-feira, 3, o tricampeão mundial bateu o australiano Jack Robinson na final da etapa em Cloud 9, nas Filipinas. Com a vitória, o surfista subiu para a segunda colocação do ranking da WSL e encerrou um jejum de vitórias que perdurava desde abril de 2023, quando venceu a etapa de Margaret River, nos Estados Unidos.

Surfista masculino com camiseta azul e bermuda estampada, realizando uma manobra aérea sobre uma prancha azul e branca, contra um céu azul claro com nuvens esparsas. Ele está no ar, com os joelhos flexionados e os pés na prancha, sobre a crista de uma onda espumante
Gabriel Medina na etapa em Cloud 9, nas Filipinas do Mundial de Surfe (Matt Dunbar/World Surf League/Getty Images)

Para chegar à conquista, Medina passou pelo atual líder do ranking e campeão mundial, Yago Dora, na semifinal. Em uma disputa acirrada, o tricampeão bateu o compatriota por 15,76 a 13,50.

Na decisão, Medina alcançou sua melhor nota na etapa com um tubo de 9,43 pontos. Com uma onda de 7,50, o brasileiro somou 16,93 e superou Jack Robinson com 14,50 (6,27 e 8,23).

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O resultado de Medina o levou do quarto para o segundo lugar do ranking da WSL com 53. 210 pontos, atrás apenas de Yago Dora, com 54. 950 pontos. O tricampeão mundial também tem três vice-campeonatos na temporada, em Margaret River, Fiji e Portugal. Ítalo Ferreira, Griffin Colapinto e Miguel Pupo completam o top 5.

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Depois da etapa nas Filipinas, a competição se encaminha para a sua etapa final em Pipeline, no Havaí, entre 8 e 20 de dezembro, com os oito primeiros colocados do ranking. O vencedor leva 15. 000 pontos, 5. 000 a mais do que em uma etapa tradicional.

Antes mesmo de realizar suas primeiras manobras no Havaí, Medina assumirá a liderança do ranking na abertura em Pipeline, por conta da sua pontuação projetada maior do que a de Yago Dora assim que o terceiro descarte de nota passar a valer. Medina perderá 1. 000 pontos, enquanto Dora perderá 3. 320, deixando o tricampeão mundial 580 pontos à frente antes da final.

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Gabriel Medina
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