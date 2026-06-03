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A Seleção Brasileira se prepara para a Copa do Mundo em um luxuoso CT de $100 milhões em Nova Jersey. O Columbia Park, do New York Red Bulls, oferece estrutura de ponta, 8 campos FIFA e localização estratégica perto do hotel e estádio, garantindo uma preparação de alto nível para o mundial.

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A seleção brasileira se prepara para o último amistoso antes da Copa do Mundo em um centro de treinamento luxuoso em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O CT Columbia Park, em Morristown, será a base de treinamento dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti antes e durante o mundial.

Inaugurado em abril deste ano, o local pertence ao New York Red Bulls, time da Major League Soccer. Mais de 100 milhões de dólares foram investidos, cerca de 500 milhões de reais.

O local era a opção favorita da CBF que considerou outras duas instalações na região de Nova York. A aquisição foi facilitada pela relação entre o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, e Jurgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e diretor de futebol global da RedBull.

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O CT está localizado perto do hotel onde a seleção está hospedada, e do MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil e da final do mundial.

São oito campos de futebol preparados pela Fifa com o mesmo tipo de gramado que será utilizado nos estádios da Copa. A seleção poderá utilizar dois deles.

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O time da casa, New York Red Bulls, poderá utilizar o espaço durante a Copa em horários alternativos da equipe de Carlo Ancelotti.

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Também há uma ala de vestiários, academia, área de recuperação, reabilitação e tratamento, além de um setor com piscinas, hidromassagem, saunas e vestiários especiais. Na parte administrativa, há salas de reunião.

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Confira a programação de jogos do Brasil

Amistosos

06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

Copa do Mundo

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)