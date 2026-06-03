Como é o centro de treinamento luxuoso da seleção brasileira na Copa do Mundo
Relação entre Ancelotti e Jurgen Klopp facilitou aquisição da base recém-inaugurada do New York Red Bulls
A seleção brasileira se prepara para o último amistoso antes da Copa do Mundo em um centro de treinamento luxuoso em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O CT Columbia Park, em Morristown, será a base de treinamento dos jogadores convocados por Carlo Ancelotti antes e durante o mundial.
Inaugurado em abril deste ano, o local pertence ao New York Red Bulls, time da Major League Soccer. Mais de 100 milhões de dólares foram investidos, cerca de 500 milhões de reais.
O local era a opção favorita da CBF que considerou outras duas instalações na região de Nova York. A aquisição foi facilitada pela relação entre o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, e Jurgen Klopp, ex-técnico do Liverpool e diretor de futebol global da RedBull.
O CT está localizado perto do hotel onde a seleção está hospedada, e do MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil e da final do mundial.
São oito campos de futebol preparados pela Fifa com o mesmo tipo de gramado que será utilizado nos estádios da Copa. A seleção poderá utilizar dois deles.
O time da casa, New York Red Bulls, poderá utilizar o espaço durante a Copa em horários alternativos da equipe de Carlo Ancelotti.
Também há uma ala de vestiários, academia, área de recuperação, reabilitação e tratamento, além de um setor com piscinas, hidromassagem, saunas e vestiários especiais. Na parte administrativa, há salas de reunião.
Confira a programação de jogos do Brasil
Amistosos
- 06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)
Copa do Mundo
- 13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)
- 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
- 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)