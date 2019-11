Como clube-empresa, Bragantino volta à Série A após 22 anos

Totalmente repaginado, o Bragantino está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora gerido pela empresa austríaca de bebidas energéticas Red Bull, o clube paulista bateu o Guarani por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 5, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e conseguiu o acesso cinco rodadas antes do fim da Série B.

Campeão paulista em 1990 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e vice-campeão brasileiro no ano seguinte com Carlos Alberto Parreira como técnico, o clube não participa da Série A desde 1998. Os gols de Ryller, Pio e Pedro Naresi, todos na segunda etapa, porém, colocaram fim à espera dos pouco mais de 5.709 torcedores que encararam a forte chuva para presenciar o retorno.

Muitos dos fãs apreciaram a nova combinação do cardápio do estádio: o tradicional pão com linguiça, iguaria simbólica da cidade, agora acompanhado de energético. Seguindo os moldes das empreitadas de sucesso em Salzburg, na Áustria, e Leipzig, na Alemanha – ambos os clubes disputam atualmente a Liga dos Campeões – a Red Bull decidiu investir no Bragantino.

A fusão veio a calhar para os dois lados, já que o Bragantino sofria para pagar suas contas e se manter na Série B nos últimos anos, enquanto a empresa não conseguiu escalar as divisões do Brasileirão com o RB Brasil, sediado em Jarinu, que então passou a ser seu “time B”.

Os menos de 100 torcedores do Guarani, campeão brasileiro em 1978 e que hoje corre riscos de cair para a terceira divisão, gritaram “time de empresário” para provocar os anfitriões, que, por outro lado, não pareciam se importar. “Torcedor gosta mesmo é de ver o time ganhar. Essa parceria salvou o Bragantino, pois hoje está muito caro fazer futebol no interior e o próprio Guarani é prova disso”, afirmou o o presidente do clube de Bragança, Marquinhos Chedid.

O Bragantino pressionou durante a primeira etapa, com boa atuação do meia Claudinho, de 22 anos, um dos destaques do time. Outra atração, o experiente goleiro Júlio César, de passagem marcante pelo Corinthians, fez boas defesas nas poucas vezes em que foi exigido. O time da casa reclamou dois pênaltis não marcados, em duas supostas bolas na mão na área do Guarani. Na saída para o intervalo, Marquinhos Chedid esperou o árbitro no túnel para os vestiários para protestar.

Na nova gestão, os executivos da Red Bull têm total autonomia para tocar o futebol, enquanto Chedid, filho do histórico dirigente que batiza o estádio, se responsabiliza por questões mais institucionais como representar o clube em reuniões com a federação – e pressionar a arbitragem.

Já sabendo dos tropeços de América-MG e CRB, os clubes que poderiam adiar o acesso, o time dirigido pelo ex-zagueiro Antônio Carlos Zago se jogou ao ataque e chegou aos gols. Aos 17 minutos, Claudinho bateu falta e Ryller completou para as redes de cabeça. Dez minutos depois, Wesley sofre pênati que Pio não desperdiçou. O gol que sacramentou saiu em linda jogada de Pedro Naressi, aos 43 minutos. Ele enfileirou marcadores e chutou no ângulo.

Com a vitória, o Bragantino chegou a 65 pontos, na liderança da Série B, e já não pode mais ser alcançado pelo Paraná, primeiro time fora do G4, que tem 50 pontos. Para 2020, a gestão do novo clube-empresa será alterada: o clube passará a se chamar Red Bull Bragantino e terá um novo escudo e um terceiro uniforme em vermelho, cor da patrocinadora.

Eufórico, o presidente Marquinhos Chedid repetiu a ambiciosa meta que já havia anunciado no início da parceria: “O Bragantino será o quinto time grande de São Paulo e esse estádio será reformado para quem sabe um dia receber uma partida de Copa Libertadores. ”