Como assistir Boca Juniors x River Plate pela Libertadores

De olho em uma vaga na final da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors recebe o River Plate nesta terça-feira 22, às 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera. O time da casa precisa reverter a derrota de 2 a 0 sofrida no jogo de ida da semifinal para conseguir a vaga na decisão. A partida terá transmissão exclusiva do canal por assinatura SporTV.

Apesar de ter uma missão complicada, o Boca se apega em uma classificação histórica diante dos rivais para acreditar na virada. Em 2000, a equipe visitou o Monumental de Núñez e foi derrotado por 2 a 1. Na volta, venceram por 3 a 0 e conquistaram a vaga para as semifinais da Libertadores – o time acabou campeão naquele ano.

O retrospecto também é favorável: o River jamais venceu na casa do seu rival em partidas de Libertadores. Desde 1966, ano do primeiro confronto entre as equipes, são sete derrotas e seis empates. Considerando números gerais na competição, o Boca Juniors tem uma vantagem pequena. São 10 triunfos, oito empates e nove derrotas.

Se o histórico não ajuda, o River Plate tem a seu favor a boa fase recente. O atual campeão da Libertadores não perde um superclássico argentino na competição desde 2004. Nos últimos 15 anos, conseguiu quatro vitórias e dois empates contra o maior rival.

