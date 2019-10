Como assistir aos jogos de Real, PSG e Juventus na Liga dos Campeões

A terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira 22, e terá equipes favoritas ao título entrando em campo a partir das 16h (de Brasília). Com Cristiano Ronaldo entre os titulares, a Juventus recebe o Lokomotiv Moscou pelo Grupo D, enquanto o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, enfrenta a Atalanta em casa pelo Grupo C. Os dois confrontos serão transmitidos pelo Esporte Interativo na TV, por meio dos canais TNT e Space.

O detentor dos direitos da Champions League também exibirá, ao vivo, as partidas do Grupo A em sua conta no Facebook. Sem Neymar, que se recupera de lesão na coxa, o Paris Saint-Germain visita o Club Brugge, na Bélgica, e, simultaneamente às 16h, o Real Madrid, lanterna do grupo, enfrentará o Galatasaray, na Turquia. Os demais confrontos da rodada (veja a lista completa abaixo) poderão ser assistidos pela plataforma de streaming do Esporte Interativo, o EI Plus.

Como assistir aos jogos desta terça-feira da Champions League:

13h55

Grupo D: Atlético de Madri x Bayer Leverkusen: TNT/Facebook do Esporte Interativo/EI Plus

Grupo C: Shakhtar Donetsk x Dínamo Zagreb: Space//EI Plus

16h00

Grupo D: Juventus x Lokomotiv Moscou: TNT/EI Plus

Grupo C: Manchester City x Atalanta: Space/EI Plus

Grupo A Club Brugge x PSG: Facebook do Esporte Interativo/EI Plus

Grupo A Galatasaray x Real Madrid: Facebook do Esporte Interativo/EI Plus

Grupo B: Olympiacos x Bayern de Munique: EI Plus

Grupo B: Tottenham x Estrela Vermelha: EI Plus