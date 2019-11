Como assistir aos jogos de PSG, Real e Juventus pela Liga dos Campeões

A quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa tem sequência nesta quarta-feira, 6, com oito partidas, com destaque para os duelos de Paris Saint-Germain, Real Madrid e Juventus. Todos serão transmitidos ao vivo nas plataformas do canal Esporte Interativo (confira lista abaixo).

Às 14h55, a Juventus de Cristiano Ronaldo visita o Lokomotov, em Moscou. Ainda sem Neymar, que se recupera de lesão, o PSG recebe o Club Brugge, às 17h. No mesmo horário, o Real Madrid encara o Galatasaray, no Santiago Bernabéu; o brasileiro Vinicius Junior perdeu espaço para o compatriota Rodrygo e não foi relacionado pelo técnico Zinedine Zidane.

Como assistir aos jogos da rodada:

14h55 – Lokomotiv Moscou x Juventus: Facebook do Esporte Interativo e TNT

14h55 – Bayern de Munique x Olympiacos: Space

17h – Paris Saint-Germain x Club Brugge: TNT

17h – Real Madrid x Galatasaray: Facebook do Esporte Interativo

17h – Estrela Vermelha x Tottenham: Space

17h – Dinamo de Zagreb x Shakhtar Donetsk: EI Plus

17h – Atalanta x Manchester City: Facebook do Esporte Interativo

17h – Bayer Leverkusen x Atlético de Madrid: EI Plus