Como assistir aos jogos de Barcelona e Liverpool na Liga dos Campeões

Duas potências europeias, Liverpool e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira 23, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Com transmissão no canal por assinatura TNT, a equipe inglesa enfrenta o Genk, na Bélgica, a partir das 16h (de Brasília), pelo Grupo E. O time espanhol, simultaneamente, visita o Slavia Praga na República Checa, e terá sua partida transmitida no Brasil pelo Facebook, através da página Esporte Interativo.

Lionel Messi e companhia lutam pela liderança no Grupo F, o mais disputado desta edição da Champions, e precisam da vitória para ultrapassar o Borussia Dortmund, que também tem quatro pontos, mas tem um gol a mais de saldo. A Inter de Milão está na lanterna do grupo, com apenas um ponto, assim como o Slavia Praga, adversário do time italiano nesta quarta, no Giuseppe Meazza.

O Liverpool dos brasileiros Roberto Firmino, Fabinho e Alisson também não tem vida fácil no Grupo E. O time inglês é vice-colocado com três pontos, um a menos que o líder Napoli. Os atuais campeões ainda tem de lidar com a perseguição do RB Salzburg, que também tem três pontos e enfrenta o time italiano nesta quarta, na Áustria.

Saiba como assistir aos jogos da Champions nesta quarta-feira:

13h55

Grupo G: RB Leipzig x Zenit – Space/EI Plus

Grupo H: Ajax x Chelsea – TNT/Facebook do Esporte Interativo/ EI Plus

16h00

Grupo E: Genk x Liverpool – TNT/EI Plus

Grupo E: RB Salzburg x Napoli – Space/EI Plus

Grupo F: Slavia Praga x Barcelona – Facebook do Esporte Interativo/ EI Plus

Grupo F: Inter de Milão x Borussia Dortmund – Facebook do Esporte Interativo/ EI Plus

Grupo G: Benfica x Lyon – EI Plus

Grupo H: Lille x Valencia – EI Plus