A fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa começa com oito partidas nesta terça-feira, 17. O atual campeão Liverpool inicia a defesa do título na Itália, diante do Napoli, às 16h (de Brasília). Há outro grande duelos no mesmo horário: o Barcelona visita o Borussia Dortmund, na Alemanha. O canal Esporte Interativo detém a exclusividade dos direitos e transmitirá as oito partidas desta terça em suas diversas plataformas (veja a lista completa abaixo).

Além de Napoli e Liverpool, jogam pelo Grupo E o austríaco Red Bull Salzburg e o belga Genk, na Áustria. No grupo F, considerado o mais equilibrado, o Barcelona deve contar com a volta de Lionel Messi, recuperado de lesão, na difícil missão no Signal Iduna Park, em Dortmund. A chave ainda terá a reforçada Inter de Milão recebendo o Slavia Praga, da República Tcheca, no estádio San Siro.

O campeão português Benfica está no Grupo G e vai estrear diante de sua torcida, no Estádio da Luz, em Lisboa, diante do Red Bull Leipzig, líder do Campeonato Alemão. Por esta chave, o Lyon também recebe o Zenit, da Rússia. Ainda nesta terça, a bola rola no Grupo H, com Chelsea x Valencia, em Londres, e Lille x Ajax, na França.

Na quarta-feira, acontecem outros jogos badalados como PSG – sem Neymar, suspenso – contra o Real Madrid, no Parque dos Príncipes, e Atlético de Madri x Juventus, na capital espanhola.

Pelo regulamento da Liga dos Campeões, os times jogam dentro de seus respectivos grupos em turno e returno e ao fim deste processo os dois melhores colocados de cada chave avançam para as oitavas de final, sendo que os terceiros colocados serão redirecionados para a Liga Europa.

Como assistir aos jogos 1ª rodada da Champions League:

Terça-feira 17/09

13h55

Inter de Milão x Slavia Praga – TNT e Facebook do Esporte Interativo

Lyon x Zenit – Space

16h

Napol x Liverpool – Facebook do Esporte Interativo

Dortmund Dortmund x Barcelona – TNT

Salzburg x Genk – EI Plus

Benfica x Leipzig – EI Plus

Chelsea x Valencia – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Ajax x Lille – Space

Quarta-feira 18/09

13h55

Brugge x Galatasaray – Space

Olympiacos x Tottenham – TNT e Facebook do Esporte Interativo

16h

Paris Saint-Germain x Real Madrid – Facebook do Esporte Interativo

Atlético de Madrid x Juventus – TNT

Bayern de Munique x Estrela Vermelha – Space

Dinamo Zagreb x Atalanta – EI Plus

Shakhtar Donetsk x Manchester City – Facebook do Esporte Interativo

Bayer Leverkusen x Lokomotiv Moscou – EI Plus