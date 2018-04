Como assistir ao vivo a Liverpool x City pelas quartas da Champions

Liverpool e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O jogo terá transmissão do canal Esporte Interativo.

Após vencer o primeiro jogo em casa por 3 a 0, o Liverpool pode perder por até dois gols de diferença para chegar às semifinais da competição. A preocupação de Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, é com Mohamed Salah, artilheiro do Campeonato Inglês, com 29 gols, lesionado e dúvida para o confronto.

O Manchester City passa por um momento de instabilidade na temporada, após perder para o Liverpool e adiar o título do Campeonato Inglês, perdendo em casa para o Manchester United. Entretanto, o time de Pep Guardiola tem o melhor ataque do Inglês e segue com chances de classificação.