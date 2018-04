Como assistir ao vivo a Barcelona x Roma pela Champions

A Roma recebe o Barcelona nesta terça-feira pelo segundo jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico, casa do time italiano. A partida terá transmissão do canal Esporte Interativo.

Invicto no Campeonato Espanhol, o Barcelona levou a melhor no primeiro jogo ao vencer por 4 a 1 na Catalunha, ficando em ótima posição para conseguir a classificação. Além de ter a difícil missão de parar o argentino Lionel Messi, a Roma precisa de uma vitória por 3 a 0 para avançar às semifinais, fase da competição que não alcançam desde 1984.