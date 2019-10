Como assistir ao clássico Vasco x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

O Vasco enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira 16, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio São Januário, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido na TV aberta pela Rede Globo no Rio de Janeiro e no pay-per-view pelo canal Premiere.

As equipes cariocas atravessam momentos diferentes na competição, mas estão próximas na tabela. Na 13ª colocação, com 30 pontos, o Botafogo, agora sob comando de Alberto Valentim, tenta recuperar o bom rendimento e se afastar de vez da zona de rebaixamento. O Vasco, de Vanderlei Luxemburgo, está uma posição acima do rival, com 31 pontos, e precisa vencer para chegar próximo ao primeiro pelotão do campeonato.

O Vasco terá mais desfalques que o rival nesta quarta, com destaque para a ausência do atacante Talles Magno, convocado para a seleção brasileira sub-17; o lateral Ramon, o zagueiro Breno e os volantes Fellipe Bastos e Raul completam a lista de ausências. No lado botafoguense, Valentim não poderá contar com o lateral Gilson e o volante Alex Santana.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique

Meias: Richard, Bruno Gomes e Felipe Ferreira

Atacantes: Rossi, Marrony e Ribamar

Botafogo

Goleiro: Diego Cavalieri

Defensores: Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Yuri

Meias: João Paulo, Gustavo Bochecha, Cícero e Luiz Fernando

Atacantes: Rodrigo Pimpão e Diego Souza