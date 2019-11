Como assistir ao clássico Santos x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

O Santos enfrenta o São Paulo neste sábado 16, a partir das 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será transmitido apenas no pay-per-view, pelo canal Premiere. O jogo deve ser acompanhado in loco pelo presidente da República Jair Bolsonaro, que passou o feriado de 15 de novembro na Baixada Santista.

O clube da Baixada Santista ocupa o terceiro lugar no campeonato, com 64 pontos e está a poucas rodadas de garantir classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores 2020. Em meio a rumores da saída do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Santos vai a campo com quatro desfalques, entre eles o atacante Yeferson Soteldo, um dos destaques da equipe no ano.

O São Paulo está em declínio na competição, depois de duas derrotas consecutivas em casa. O clube caiu para a quinta colocação e tem 52 pontos – quatro a menos que o Grêmio (4º). O time treinado pelo técnico Fernando Diniz precisa se recuperar para não ter vaga no G-6 ameaçada na reta final. Para o clássico, o tricolor paulista não terá o atacante titular Antony, que está suspenso.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Santos

Goleiro: Éverson

Defensores: Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge

Meias: Alisson, Evandro e Carlos Sánchez

Atacantes: Taílson, Marinho e Eduardo Sasha

São Paulo

Goleiro: Tiago Volpi

Defensores: Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo

Meias: Jucilei, Tchê Tchê, Igor Gomes e Daniel Alves

Atacantes: Vítor Bueno e Pablo