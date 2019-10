Como assistir ao clássico Palmeiras x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

O Palmeiras recebe o São Paulo nesta quarta-feira 30, a partir das 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora da TV aberta, o clássico paulista será transmitido apenas via pay-per-view, pelo canal Premiere.

O clube alviverde, segundo colocado com 57 pontos, ainda sonha com o título do Brasileirão, apesar de estar a 10 pontos do líder Flamengo. Para tentar diminuir a distância para a equipe carioca, que não perde há 15 rodadas no campeonato, o Palmeiras precisa da vitória no clássico. O técnico Mano Menezes não poderá contar, nesta quarta, com o volante Ramires e o atacante Luiz Adriano, ambos se recuperando de lesão.

O São Paulo praticamente não tem mais chances de alcançar o Flamengo, mas ocupa a quarta posição no Brasileirão, com 49 pontos, quatro a mais que Internacional e Corinthians, que também lutam por vaga no G-4 para garantir vaga direta na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Para o clássico desta quarta, o técnico Fernando Diniz não terá os atacantes Everton, Pablo e Joao Rojas, que estão no departamento médico.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Palmeiras

Goleiro: Weverton

Defensores: Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa

Meias: Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa

Atacantes: Dudu, Willian e Deyverson

São Paulo

Goleiro: Tiago Volpi

Defensores: Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo

Meias: Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes

Atacantes: Vitor Bueno, Antony e Alexandre Pato