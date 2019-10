Como assistir ao amistoso Brasil x Senegal nesta quinta-feira

A seleção brasileira enfrenta Senegal, em amistoso nesta quinta-feira, 10, às 9h (de Brasília), em Singapura, em jogo que marcará o 100º compromisso de Neymar pela equipe nacional. Do lado africano, a atração será Sadio Mané, do Liverpool, que recebeu de Lionel Messi o voto como melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, vencido pelo próprio argentino. O duelo será transmitido em TV aberta, pela Rede Globo, e fechada, pelo SporTV.

O técnico Tite, que na véspera do jogo negou que Neymar tenha tratamento diferenciado, deve mandar a campo a seguinte formação: Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar e Firmino.

Além de Mané, a seleção senegalesa, atual vice-campeã africana, conta com atletas de renome internacional, como o zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, o atacante Keita Baldé, do Monaco, e o meia Irissa Gueye, do PSG. “É uma equipe forte, que joga de maneira agressiva e com transições rápidas”, destacou Tite.