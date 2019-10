Como assistir a Vasco x Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

O Vasco enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira 30, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio São Januário, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido na TV aberta apenas no Rio de Janeiro, pela Rede Globo, e nacionalmente pelo canal Premiere.

Diante do Grêmio, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tentará estender sua sequência de invencibilidade para cinco jogos, série que fez do Vasco um candidato real a uma vaga na Copa Libertadores de 2020. Na 11ª colocação, com 38 pontos, a equipe carioca poderá ficar a apenas quatro pontos do sexto colocado do Brasileirão, em caso de vitória.

O Grêmio precisa vencer o Vasco para tentar se consolidar no G-6. O objetivo da equipe comandada por Renato Gaúcho, desde a eliminação para o Flamengo na Libertadores, é conseguir a classificação para a próxima edição do torneio continental. O time gaúcho é o atual 7º colocado, com 44 pontos, um a menos que Corinthians e Internacional, 6º e 5º, respectivamente.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Ricardo, Leandro Castán e Henrique

Meias: Richard, Raul, Bruno Gomes e Guarín

Atacantes: Marrony e Ribamar

Grêmio

Goleiro: Paulo Victor

Defensores: Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortez

Meias: Thaciano, Michel e Luciano

Atacantes: Everton, Pepê e Diego Tardelli