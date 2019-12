Como assistir a Vasco x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro visita o Vasco nesta segunda-feira 2, a partir das 20h (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida pelos canais SporTV e Premiere.

O time mineiro entra em campo pressionado, pois é o primeiro na zona de rebaixamento, com 36 pontos. A equipe, agora comandada pelo técnico Adilson Batista, precisa da vitória para ultrapassar o Ceará, que tem 38 pontos. Para o jogo, o Cruzeiro terá os desfalques do lateral Dodô, o zagueiro Dedé e os meias Thiago Neves e Rodriguinho, todos no departamento médico.

O Vasco, em 13º, já não tem mais chances de classificação para a Copa Libertadores, mas ainda joga para se manter na zona de acesso à Sul-Americana. A equipe de Vanderlei Luxemburgo vai a campo sem o atacante Talles Magno, que está lesionado, e os volantes Raul (suspenso) e Marcos Júnior (poupado).

Confira as prováveis escalações das equipes:

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Henrique

Meias: Richard, Fellipe Bastos, Guarín e Bruno César

Atacantes: Rossi e Marrony

Cruzeiro

Goleiro: Fábio

Defensores: Orejuela, Cacá, Léo e Egídio

Meias: Henrique, Éderson e Marquinhos Gabriel

Atacantes: David, Ezequiel e Pedro Rocha