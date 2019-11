Como assistir a São Paulo x Vasco pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira 28, a partir das 20h30 (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida apenas no pay-per-view pelo canal Premiere.

O jogo tem um peso grande para o clube paulista, que perdeu as últimas duas partidas em casa e se complicou na briga pela vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. O São Paulo ocupa a 6ª colocação, com 54 pontos, e precisa vencer para se distanciar do Corinthians, que está em 7º, com um ponto a menos. O técnico Fernando Diniz não terá à disposição o goleiro Jean e os atacantes Rojas e Everton, que estão no departamento médico.

O Vasco é o 11º colocado, com 44 pontos, mas ainda nutre esperanças de conseguir vaga na pré-Libertadores. Para isso, o clube carioca precisa tirar uma diferença de sete pontos para o Internacional, oitavo colocado, nas quatro rodadas restantes. O técnico Vanderlei Luxemburgo, recuperado de cirurgia para retirar tumor no nariz, não poderá contar com o lateral Danilo Barcelos e o zagueiro Leandro Castan, suspensos, e com o atacante Talles Magno, lesionado.

Confira as prováveis escalações das equipes:

São Paulo

Goleiro: Tiago Volpi

Defensores: Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo

Meias: Tchê Tchê, Liziero e Igor Gomes

Atacantes: Antony, Vitor Bueno e Pablo

Vasco

Goleiro: Fernando Miguel

Defensores: Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo e Henrique

Meias: Richard, Guarín, Raul e Marcos Júnior

Atacantes: Rossi e Marrony