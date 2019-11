Como assistir a São Paulo x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

O São Paulo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira 7, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida com exclusividade no pay-per-view pelo canal Premiere.

Na quarta colocação, com 52 pontos, a equipe paulista entra em campo precisando da vitória para tentar abrir vantagem sobre o quinto colocado Grêmio, que tem 50 pontos. A briga entre os clubes é pela vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2020, garantida aos clubes que terminarem o campeonato no G-4. A partida desta quinta marcará o reencontro do técnico Fernando Diniz com o Fluminense, treinado por ele ainda neste ano. O comandante o São Paulo não poderá contar com o meia Igor Gomes, que está suspenso, e com os atacantes Joao Rojas e Everton, ambos no departamento médico. A boa notícia é o retorno do atacante Pablo, recuperado de lesão na coxa direita.

A situação do Fluminense é mais delicada, pois o time não vence há cinco rodadas e é o primeiro na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 31 pontos. Em caso de derrota, o clube carioca pode ficar ainda mais distante do Ceará (16º). Para o confronto desta quinta, o técnico Marcão terá apenas uma ausência no elenco: o zagueiro Matheus Mascarenhas, que operou o joelho esquerdo.

Confira as prováveis escalações das equipes:

São Paulo

Goleiro: Tiago Volpi

Defensores: Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo

Meias: Jucilei, Hernanes e Tchê Tchê

Atacantes: Vitor Bueno, Antony e Pablo

Fluminense:

Goleiro: Muriel

Defensores: Gilberto, Digão, Nino e Caio Henrique

Meias: Yuri Lima, Daniel, Allan e Paulo Henrique Ganso

Atacantes: Yony González e Marcos Paulo