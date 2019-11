Como assistir a Real x PSG, Juve x Atlético e a outros jogos da Champions

O Real Madrid enfrenta o Paris Saint-Germain nesta terça-feira 26, a partir das 17h (de Brasília), em jogo válido pela 4ª rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. A partida será transmitida no canal TNT pela equipe do Esporte Interativo.

Com sete pontos, o clube espanhol precisa da vitória para tentar alcançar o PSG, que lidera o grupo com sobras e soma 12 pontos, com quatro vitórias em quatro partidas. Neymar estará no banco e poderá fazer sua estreia nesta edição da Champions depois de cumprir suspensão e se recuperar de lesão na coxa.

A rodada da Champions também terá jogos importantes, como Juventus x Atlético de Madri, em Turim, que marcará mais um episódio da rivalidade entre Cristiano Ronaldo, ex-Real Madrid, e o clube treinado por Diego Simeone. Na última edição do torneio, o time italiano, com três gols do português, eliminou o Atlético nas oitavas de final. O confronto será transmitido apenaas na página do Esporte Interativo no Facebook.

Onde assistir aos jogos da Champions nesta terça:

14h55: Galatasaray x Club Brugge (TNT)

14h55 Lokomotiv Moscou x Bayer Leverkusen (Space)

17h00: Real Madrid x PSG (TNT)

17h00: Manchester City x Shakhtar Donetsk (Space e Facebook do Esporte Interativo)

17h00: Juventus x Atlético de Madri (Facebook do Esporte Interativo)

17h00: Estrela Vermelha x Bayern de Munique (Ei Plus)

17h00: Tottenham x Olympiacos (Facebook do Esporte Interativo)