Como assistir a Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, 9, a partir das 19h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico paulista acontece no Pacaembu, pois o Allianz Parque recebe um festival de música neste fim de semana, e terá transmissão exclusiva via pay-per-view pelo canal Premiere.

Tabela e classificação do Campeonato Brasileiro

Atual técnico do Palmeiras, Mano Menezes disputará neste sábado seu primeiro dérbi pelo Palmeiras. Com duas passagens e três títulos pelo Corinthians, ele reencontrará sua ex-equipe, precisando vencer para manter a perseguição ao Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro. Pelo Corinthians, Mano tem um retrospecto equilibrado no clássico: duas vitórias, duas derrotas e quatro empates.

Já o Corinthians, que anunciou a contratação do técnico Tiago Nunes para 2020, será novamente dirigido pelo interino Dyego Coelho, que estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Fortaleza há três dias. O time é o sexto colocado, com 47 pontos.