Começa nesta terça-feira, 10, a última rodada e decisiva rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Com o Barcelona já classificado, o jogo mais badalado, entre o clube catalão e a Inter de Milão, na Itália, às 17h (de Brasília), terá a ausência de Lionel Messi poupado.

Segunda colocada, a equipe italiana precisa da vitória para se manter à frente do Borussia Dortmund, que tem a mesma pontuação no Grupo F e recebe o Slavia Praga, no mesmo horário. O canal Esporte Interativo detém a exclusividade dos direitos e transmitirá as oito partidas desta terça em suas diversas plataformas (veja a lista completa abaixo).

Tabela e classificação da Liga dos Campeões 2019/2020

A partida mais importante acontece mais cedo, às 14h55, entre Red Bull Salzburg e Liverpool, na Áustria. O clube inglês, atual campeão, lidera o Grupo E e precisa apenas de um empate. Se for derrotado, porém, corre grande risco de ser eliminado, já que tem apenas um ponto a mais que o Napoli, que enfrenta o Genk, e três a mais que o próprio Salzburg.

Os jogos da rodada desta terça-feira:

Grupo E (14h55)

RB Salzburg x Liverpool – TNT e EI Plus

Napoli x Genk – Space e EI Plus

Grupo F (17h)

Inter de Milão x Barcelona – TNT e EI Plus

Borussia Dortmund x Slavia Praga – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus

Grupo G (17h)

Lyon x RB Leipzig – EI Plus

Benfica x Zenit – EI Plus

Grupo H (17h)

Ajax x Valencia – Space e EIPlus

Chelsea x Lille – Facebook do Esporte Interativo e EI Plus