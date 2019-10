Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 2, às 21h30, na arena gremista, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O jogo será transmitido em TV aberta, pela Globo, e fechada, pelos canais Fox Sports e Fox Sports 2. VEJA.com transmitirá o tempo real, com lances da partida minuto a minuto.

O jogo marca a reedição de um duelo de 35 anos atrás. Tricampeão sul-americano em 1983, 1995 e 2017, o Grêmio tenta abrir vantagem neste mata-mata e voltar a despachar a equipe carioca no torneio. Em 1984, quando o regulamento contava com dois grupos de três times em cada para definir os dois finalistas, tricolores e rubro-negros se enfrentaram por três vezes neste estágio. O Grêmio, que contava com o atacante Renato Portaluppi, atual técnico do time, selou a classificação com um 0 a 0, em São Paulo, no jogo de desempate. Na final, os gaúchos foram superados pelo Independiente, da Argentina.

O confronto desta noite foi apimentado por provocações dos treinadores Jorge Jesus e, sobretudo, Renato Gaúcho. Ao projetar a semifinal, o volante Willian Arão afirmou que vê o Flamengo “preparado em todos os aspectos” e evitou entrar na polêmica sobre quem pratica o melhor futebol do país.

“Não sei se isso é estratégia do Renato…, mas, desde que passamos do Inter (nas quartas de final da Libertadores), só tivemos vitórias e um empate. Não estávamos preocupados apenas com esse jogo. Nos preocupamos sempre com o próximo. Sabemos tudo o que envolve, mas temos de chegar e jogar leves, com alegria”, disse.

Tabu – Mas, apesar da confiança de Arão, o Flamengo não consegue conquistar uma vitória sobre o Grêmio, em Porto Alegre, há 15 anos. O último triunfo sobre o rival na capital gaúcha ocorreu em 12 de maio de 2004, quando derrotou o adversário por 1 a 0 em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. De lá para cá, os gremistas conquistaram dez vitórias e quatro empates em 14 duelos em casa contra os rubro-negros.

Nesta terça, ao projetar o jogo de ida da semifinal, Renato Gaúcho afirmou, em entrevista coletiva, que prevê dois times ofensivos em campo. E o treinador garantiu que não vai mudar a forma de a sua equipe jogar pelo fato de ter pela frente um rival muito perigoso no ataque.

“Acima de tudo, a virtude do Grêmio é acima de tudo o fato de ser um time comprometido com a vitória”, destacou o comandante, que depois completou: “Se os gols vão sair eu não sei, mas sei que as oportunidades vão aparecer. São duas equipes que têm os seus cuidados defensivos, mas que buscam o gol. E cabe aos jogadores aproveitarem as oportunidades. São as duas equipes do futebol brasileiro que buscam o gol o tempo todo e tem tudo para ter uma belíssima partida”.

E Renato chamou a atenção ao considerar o Flamengo favorito a avançar à final e ainda ao revelar que torcerá pelo adversário na decisão se o Grêmio for eliminado nas semifinais. “O futebol brasileiro vai estar bem representado. Vou fazer de tudo para que o Grêmio passe, mas se não passar, vou ser torcedor do Flamengo. Ainda mais contra um time argentino”, disse. Na outra semifinal, o River abriu vantagem sobre o Boca Juniors com uma vitória em casa, por 2 a 0.

“O Flamengo tem a característica de um time com jogadores difíceis de serem marcados, jogadores de seleção brasileira, mas nós também temos. O Flamengo gastou e montou um grupo para ganhar, mas se você me perguntar: ‘O Flamengo vai passar?’ Aí é outra história. O Flamengo é o favorito, mas isso não o credencia para ir à final”, ressaltou.

Já ao explicar os motivos para apontar o Flamengo como favorito na semifinal, o treinador exaltou o grande investimento feito pelo clube carioca, que, para ele, “montou uma seleção”. “O Flamengo é favorito justamente por isso. Se tem para gastar, tem mais é que gastar. E formaram um grupo forte. Lógico que a obrigação de ganhar é do Flamengo, por tudo isso”, disse Renato, para depois exaltar o peso de Jorge Jesus para o sucesso atual dos flamenguistas. “Tem um grande elenco, mas muitas vezes não chegaria na semi. Por isso destaco o trabalho de Jesus. Chegou pela competência. Às vezes você põe um treinador que não tem a competência e o time não chega mesmo com o elenco todo (forte)”, completou.

Prováveis escalações

Grêmio: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Michel (Maicon), Alisson (Luciano), Luan e Everton; Diego Tardelli. Téc: Renato Gaúcho

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Tec: Jorge Jesus

