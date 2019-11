Como assistir a Grêmio x CSA pelo Campeonato Brasileiro

O Grêmio enfrenta o CSA nesta quinta-feira 7, a partir das 21h (de Brasília), em Porto Alegre, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes será transmitido apenas na TV fechada, pelos canais SporTV e Premiere.

No quinto lugar, com 50 pontos, o time gaúcho entra em campo com objetivo de se aproximar do São Paulo, que ocupa a quarta colocação, com 52. A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho, porém, terá cinco desfalques para o jogo desta quinta. Estão no departamento médico o meia Jean Pyerre, os laterais Leonardo e Marcelo Oliveira, e os atacantes Luan e Felipe Vizeu.

O CSA sofre ainda mais com lesões e suspensões e terá oito desfalques para a partida, entre eles o goleiro Jordi, o lateral Carlinhos e o zagueiro Luciano Castán, jogadores importantes do time no campeonato. O clube alagoano precisa de um bom resultado para se manter com chances de deixar a zona de rebaixamento, onde hoje ocupa a 18ª colocação, com apenas 29 pontos.

Prováveis escalações das equipes

Grêmio: Paulo Victor, Léo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique e Diego Tardelli, Alisson, Éverton e Luciano

CSA: João Carlos, Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves e Euller, João Vítor, Nilton, Jonatan Gomez e Apodi, Warley e Ricardo Bueno