Como assistir a Goiás x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

O Goiás enfrenta o líder Flamengo nesta quinta-feira 31, a partir das 20h (de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes será transmitido apenas no pay-per-view, pelo canal Premiere.

Primeiro colocado do Brasileirão, com 67 pontos, o Flamengo entrará em campo com a missão de ampliar sua vantagem sobre o Palmeiras, que chegou aos 60 na vitória contra o São Paulo, por 3 a 0, na última quarta. Para a partida contra o Goiás, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus não terá o goleiro Diego Alves e o atacante Berrío, que se recuperam de lesão.

O Goiás ocupa a 10ª posição na tabela, com 38 pontos, e precisa da vitória nesta quinta-feira para tentar se aproximar do G-6, zona de acesso à Copa Libertadores 2020. Sem desfalques, a equipe do técnico Ney Franco terá força máxima para o jogo contra o Flamengo.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Goiás

Goleiro: Tadeu

Defensores: Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson

Meias: Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena

Atacantes: Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura

Flamengo

Goleiro: César

Defensores: Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís

Meias: Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro

Atacantes: Bruno Henrique e Gabriel Barbosa