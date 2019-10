Como assistir a Goiás x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro

O Goiás recebe o Corinthians nesta quarta-feira 16, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Serra Dourada, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida na TV aberta pela Rede Globo e no canal por assinatura Premiere.

O clube goiano venceu cinco dos últimos seis jogos que realizou e está em ascensão no Brasileirão, mas ainda ocupa 9º lugar, com 36 pontos, sete a menos que o Corinthians, primeiro time do G-4. Já o time paulista, apesar de estar bem colocado, não vence há três rodadas e convive com críticas pela falta de criatividade dentro de campo.

Além da pressão, o Corinthians terá de lidar com três desfalques: o volante Júnior Urso, o zagueiro Léo Santos e o atacante Everaldo estão no departamento médico do clube. O Goiás, assim como os adversários desta quarta, também terá três ausências para o jogo, pois o zagueiro David Duarte e os meias Daniel Guedes e Renatinho se recuperam de lesão.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Goiás

Goleiro: Tadeu

Defensores: Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson

Meias: Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena

Atacantes: Leandro Barcia, Michael e Rafael Moura

Corinthians

Goleiro: Cássio

Defensores: Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar

Meias: Ralf, Sornoza, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson e Boselli