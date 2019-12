Como assistir a Flamengo x Al Hilal pela semifinal do Mundial de Clubes

O Flamengo inicia nesta terça-feira, 17, a partir das 14h30 (horário de Brasília), a campanha pelo bicampeonato do Mundial de Clubes, diante do Al Hilal da Arábia Saudita, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. A semifinal será transmitida em TV aberta pela Rede Globo e fechada pelo SporTV. VEJA.com fará a narração em tempo real da partida, com comentários do ex-atacante Nunes, herói do título de 1981 diante do Liverpool, em Tóquio.

“Falam de possível confronto com o Liverpool mas precisamos de concentração para o primeiro jogo. Não me interessa nada além disso”, afirmou o técnico português Jorge Jesus, que reencontrará seu antigo clube. Campeão asiático, o Al Hilal venceu o representante africano, o Espérance da Tunísia, por 1 a 0 nas quartas de final, e tem atletas de renome como o italiano Sebastian Giovinco, ex-Juventus, e o francês Bafétimbi Gomis, autor do gol na última partida.

“Já aconteceu com outras equipes sul-americanas que vieram e perderam nas semifinais, então nós damos prioridade máxima a esta partida. Vamos pensar na final se avançarmos”, alertou o o lateral Filipe Luís, um dos mais experientes do elenco do Flamengo, em entrevista à Fifa.

Além de Jorge Jesus, que reverá seus antigos comandados do Al Hilal, o jogo tem valor sentimental para o volante colombiano Gustavo Cuéllar, que participou até as quartas de final da campanha vitoriosa do Flamengo na Libertadores e hoje é titular da equipe saudita. Ele forma um talentoso meio de campo ao lado do brasileiro Carlos Eduardo e do peruano André Carrillo.

Publicidade

“Esta é uma competição que reúne clubes campeões e está cheia de jogos difíceis. Representaremos aqui em Doha uma nação com mais de 40 milhões de torcedores. Estamos muito felizes por jogar um Mundial de Clubes e tentaremos encerrar esse ano especial com mais um título”, afirmou o capitão da equipe Everton Ribeiro.

O outro finalista será o vencedor do confronto entre o campeão europeu Liverpool e o Monterrey, do México, campeão da Concacaf. A partida acontece na próxima quarta-feira 18, às 14h30 (de Brasília).

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gérson e Arrascaeta; Éverton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Hilal: Al Muaiouf; Al Burayk, Jang, Albulayhi e Al Shahrani; Cuéllar, Carlos Eduardo, Salem Aldawsari, Carrillo e Giovinco; Gomis. Técnico: Razvan Lucescu.