Como assistir à final da Copa do Mundo feminina entre EUA e Holanda

A final da Copa do Mundo de futebol feminino entre Estados Unidos e França acontece neste domingo, 7, na cidade Lyon, na França. O jogo será às 12h (horário de Brasília) e será transmitido em TV aberta, por Globo e Bandeirantes, e fechada, via SporTV.

O time americano é o maior campeão da competição. São três títulos conquistados, inclusive o da última edição do Mundial, em 2015. Os Estados Unidos têm a artilheira da competição. Alex Morgan fez seis gols em cinco jogos e lidera a lista – está empatada com a inglesa Ellen White, que disputou uma partida a mais.

As holandesas chegam à final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez na história. A seleção é a atual campeã do Campeonato Europeu e deposita suas esperanças de vencer o Mundial pela primeira vez nos gols da atacante Vivianne Miedema.