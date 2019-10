Como assistir a Cruzeiro x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro recebe o São Paulo nesta quarta-feira 16, a partir das 21h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre os clubes será transmitido apenas pelo canal Premiere.

As equipes vivem momentos opostos no campeonato. O Cruzeiro tem apenas quatro vitórias no Brasileirão, amarga o 18º lugar, com 22 pontos, e precisa vencer – feito que não consegue há nove partidas – para iniciar uma reação e sair da zona de rebaixamento. O Ceará, primeiro clube fora do Z-4 tem 26 pontos, quatro a mais que o time mineiro.

O São Paulo, por outro lado, briga no topo da tabela. A equipe ocupa a quinta colocação, com 43 pontos, assim como o rival Corinthians, que está em quarto. O tricolor paulista, em caso de vitória, poderá entrar no G-4, que dá acesso direto à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.

Para o jogo desta quarta, o técnico Abel Braga, do Cruzeiro, não poderá contar com lateral Orejuela, que está na seleção colombiana, com o meia Rodriguinho e o zagueiro Léo, ambos lesionados. Fernando Diniz, treinador do São Paulo, terá ainda mais baixas para escalar a equipe, pois o zagueiro Anderson Martins e os atacantes Pablo, Toró, Everton e Joao Rojas estão no departamento médico.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Cruzeiro

Goleiro: Fábio

Defensores: Weverton, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio

Meias: Henrique, Éderson, Robinho e Thiago Neves

Atacantes: David e Fred

São Paulo

Goleiro: Tiago Volpi

Defensores: Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinald

Meias: Luan, Liziero, Hernanes e Tchê Tchê

Atacantes: Vitor Bueno e Alexandre Pato